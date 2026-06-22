Manolo Jiménez pinta para ser candidato a la Presidencia de México en 2030 por el PRI, según encuesta

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Manolo Jiménez pinta para ser candidato a la Presidencia de México en 2030 por el PRI, según encuesta
    Un reciente estudio sitúa al gobernador de Coahuila al frente de las simpatías priistas para el próximo ciclo federal, superando a figuras consolidadas. VANGUARDIA/ARCHIVO

La encuesta de CE Research revela que Manolo Jiménez encabeza las tendencias dentro del PRI hacia la carrera presidencial de 2030

El panorama político nacional comienza a trazar sus primeras líneas de cara a la sucesión del año 2030, y las fuerzas de oposición buscan redefinir sus liderazgos clave. De acuerdo con el más reciente estudio demoscópico elaborado por la firma CE Research, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, encabeza las preferencias para la candidatura presidencial dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Este fenómeno refleja un interés por liderazgos jóvenes que cuentan con experiencia ejecutiva probada a nivel estatal y un discurso enfocado en resultados de gestión.

$!Manolo Jiménez pinta para ser candidato a la Presidencia de México en 2030 por el PRI, según encuesta

A través de encuestas telefónicas aplicadas a nivel nacional, la consultora evaluó la percepción ciudadana sobre diversos personajes destacados del tricolor. El estudio subraya que, si bien el escenario es temprano, la consolidación de figuras regionales será determinante para la construcción de una plataforma competitiva.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/batman-presidente-de-mexico-garcia-harfuch-lidera-la-boleta-imaginaria-de-2030-para-suceder-a-sheinbaum-HB21570340

La aparición de perfiles frescos en las mediciones nacionales sugiere una reconfiguración en la estrategia del priismo histórico, que busca recuperar terreno en el mapa electoral del país de cara a las próximas elecciones federales.

El ejercicio estadístico arroja que el político norteño cuenta con un respaldo inicial que lo posiciona en la cima de los aspirantes de su instituto político.

“La aparición de liderazgos locales con alta aprobación es una respuesta natural de los partidos para recuperar identidad y dinamismo frente al electorado”, señalan analistas independientes.

El análisis del sector muestra que las entidades del norte aportan el mayor impulso a estas candidaturas con un enfoque técnico y de gestión gubernamental de resultados.

EL ESCENARIO DE LOS ASPIRANTES TRICOLORES

En términos numéricos, el gobernador Manolo Jiménez lidera la medición con un 15% de las preferencias electorales internas de su partido. Este porcentaje lo coloca inmediatamente por encima de la experimentada legisladora Beatriz Paredes, quien registra un consistente 13% de apoyo en la opinión pública.

La cercanía entre ambos punteros vaticina una competencia interna que combinará el peso de la trayectoria legislativa histórica con el empuje de las nuevas administraciones locales.

Por su parte, el actual mandatario de Durango, Esteban Villegas, ocupa la tercera posición en este listado con un 11% de las menciones de los entrevistados.

Pisando los talones de los primeros puestos, el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, concentra un 8% del respaldo popular en este muestreo representativo. Es importante destacar que un significativo 53% de los encuestados optó por la alternativa de “Otro”, lo que evidencia la expectativa de nuevos perfiles.

Manolo Jiménez: 15% de las menciones totales.

Beatriz Paredes: 13% de respaldo en la encuesta.

Esteban Villegas: 11% de las preferencias ciudadanas.

Alejandro Moreno: 8% de apoyo de los entrevistados.

• Opción de Otro: 53% del universo encuestado.

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ELECTORAL

El levantamiento de esta encuesta se llevó a cabo del 14 al 16 de junio de 2026, mediante un diseño de muestreo aleatorio simple en toda la República Mexicana. Se completaron un total de 1,000 encuestas telefónicas robotizadas, estructuradas de manera que representen fielmente el sentir demográfico nacional en este periodo. El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y presenta un margen de error estimado de +/- 2.53%, lo que otorga solidez estadística a los hallazgos.

Como dato curioso, la historia electoral mexicana demuestra que los gobernadores que asumen sus mandatos con altos niveles de aprobación local suelen mantener una proyección nacional más estable. Además, la tendencia actual marca un interés histórico por candidatos con formación en administración pública, un perfil que los encuestados asocian fuertemente con la atracción de inversiones. Las figuras emergentes de los estados fronterizos suelen capturar mejor la atención de los mercados y los votantes jóvenes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/injerencia-de-eu-lo-que-preocupo-a-amlo-no-detencion-de-el-mayo-zambada-sheinbaum-LA21565952

El estudio institucional confirma que el debate sobre el relevo generacional ha comenzado formalmente dentro de las estructuras partidistas tradicionales del país. Los resultados completos, publicados en la plataforma oficial de rankingsdemexico.com, abren una ventana de análisis sobre el rumbo que tomará la oposición durante los próximos años de cara al Palacio Nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Presidenciables

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


PRI

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Durango y su medio ambiente

Durango y su medio ambiente
true

La nueva derecha latinoamericana y sus riesgos
true

POLITICÓN: Esperan en el gabinete de Coahuila renuncia de panistas. ¿Se irán Esther Quintana y Mayra Valdés?
Saltillo canta al ritmo del hip hop en la FINA 2026

Saltillo canta al ritmo del hip hop en la FINA 2026
Familias saltillenses disfrutaron del ambiente futbolero del FUTFEST 2026, que mantiene actividades deportivas, recreativas y de convivencia en el Biblioparque Norte.

Invitan a familias y aficionados a disfrutar este lunes del FutFest Saltillo con más partidos y diversión
Saraperos aseguró la serie ante Bravos en el Madero, aunque cerró la doble cartelera con derrota en entradas extras.

Saraperos amarra la serie ante Bravos pese a caída en la doble cartelera
Durante el segundo gobierno de Trump, se han desplegado tropas de la Guardia Nacional en misiones de combate al crimen en ciudades gobernadas por demócratas.

Trump renueva llamado de intervención militar tras tiroteos que dejaron siete muertos en Chicago
Qatar anunció este domingo el inicio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con presencia de los mediadores qataríes y de Pakistán, en Bürgenstock, Suiza.

‘Si no lo hacen, volveremos a atacar’, advierte Trump e Irán suspende conversaciones durante negociaciones en Suiza