$!Manolo Jiménez pinta para ser candidato a la Presidencia de México en 2030 por el PRI, según encuesta

Este fenómeno refleja un interés por liderazgos jóvenes que cuentan con experiencia ejecutiva probada a nivel estatal y un discurso enfocado en resultados de gestión.

El panorama político nacional comienza a trazar sus primeras líneas de cara a la sucesión del año 2030, y las fuerzas de oposición buscan redefinir sus liderazgos clave. De acuerdo con el más reciente estudio demoscópico elaborado por la firma CE Research , el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez , encabeza las preferencias para la candidatura presidencial dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A través de encuestas telefónicas aplicadas a nivel nacional, la consultora evaluó la percepción ciudadana sobre diversos personajes destacados del tricolor. El estudio subraya que, si bien el escenario es temprano, la consolidación de figuras regionales será determinante para la construcción de una plataforma competitiva.

La aparición de perfiles frescos en las mediciones nacionales sugiere una reconfiguración en la estrategia del priismo histórico, que busca recuperar terreno en el mapa electoral del país de cara a las próximas elecciones federales.

El ejercicio estadístico arroja que el político norteño cuenta con un respaldo inicial que lo posiciona en la cima de los aspirantes de su instituto político.

“La aparición de liderazgos locales con alta aprobación es una respuesta natural de los partidos para recuperar identidad y dinamismo frente al electorado”, señalan analistas independientes.

El análisis del sector muestra que las entidades del norte aportan el mayor impulso a estas candidaturas con un enfoque técnico y de gestión gubernamental de resultados.

EL ESCENARIO DE LOS ASPIRANTES TRICOLORES

En términos numéricos, el gobernador Manolo Jiménez lidera la medición con un 15% de las preferencias electorales internas de su partido. Este porcentaje lo coloca inmediatamente por encima de la experimentada legisladora Beatriz Paredes, quien registra un consistente 13% de apoyo en la opinión pública.

La cercanía entre ambos punteros vaticina una competencia interna que combinará el peso de la trayectoria legislativa histórica con el empuje de las nuevas administraciones locales.

Por su parte, el actual mandatario de Durango, Esteban Villegas, ocupa la tercera posición en este listado con un 11% de las menciones de los entrevistados.

Pisando los talones de los primeros puestos, el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, concentra un 8% del respaldo popular en este muestreo representativo. Es importante destacar que un significativo 53% de los encuestados optó por la alternativa de “Otro”, lo que evidencia la expectativa de nuevos perfiles.

• Manolo Jiménez: 15% de las menciones totales.

• Beatriz Paredes: 13% de respaldo en la encuesta.

• Esteban Villegas: 11% de las preferencias ciudadanas.

• Alejandro Moreno: 8% de apoyo de los entrevistados.

• Opción de Otro: 53% del universo encuestado.

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ELECTORAL

El levantamiento de esta encuesta se llevó a cabo del 14 al 16 de junio de 2026, mediante un diseño de muestreo aleatorio simple en toda la República Mexicana. Se completaron un total de 1,000 encuestas telefónicas robotizadas, estructuradas de manera que representen fielmente el sentir demográfico nacional en este periodo. El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y presenta un margen de error estimado de +/- 2.53%, lo que otorga solidez estadística a los hallazgos.

Como dato curioso, la historia electoral mexicana demuestra que los gobernadores que asumen sus mandatos con altos niveles de aprobación local suelen mantener una proyección nacional más estable. Además, la tendencia actual marca un interés histórico por candidatos con formación en administración pública, un perfil que los encuestados asocian fuertemente con la atracción de inversiones. Las figuras emergentes de los estados fronterizos suelen capturar mejor la atención de los mercados y los votantes jóvenes.