Injerencia de EU lo que preocupó a AMLO, no detención de ‘El Mayo’ Zambada: Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre las declaraciones atribuidas al exembajador estadounidense en México, Ken Salazar , quien habría señalado en un adelanto de sus memorias que López Obrador tenía inquietud por lo que pudiera declarar Zambada tras su detención.

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada , uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa , continúa generando reacciones en el ámbito político mexicano. En esta ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la principal preocupación del expresidente Andrés Manuel López Obrador no estaba relacionada con la información que el capo pudiera revelar ante autoridades estadounidenses, sino con la posible participación de agencias de Estados Unidos dentro del territorio nacional.

La mandataria aclaró que todavía no se conoce el contenido completo del libro y pidió esperar a la publicación oficial para contar con mayor información.

“No sabemos lo que diga el libro porque es un adelanto que sacó el periódico Reforma. Hasta que no salga el libro no podemos decir exactamente qué es lo que dice”, señaló.

LA PREOCUPACIÓN DE AMLO SE CENTRÓ EN LA SOBERANÍA NACIONAL

Sheinbaum explicó que, durante las conversaciones que sostuvo con López Obrador en el periodo de transición presidencial, el tema principal no fue el posible testimonio de “El Mayo” ante autoridades de Estados Unidos.

Según relató, la inquietud estaba enfocada en conocer cómo ocurrió el traslado del fundador del grupo criminal hacia territorio estadounidense y si alguna agencia del país vecino participó directamente en México sin una comunicación previa con el gobierno mexicano.

“Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador era más bien la participación de alguna agencia del gobierno de Estados Unidos en la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos”, afirmó.

El caso abrió un debate sobre los mecanismos de cooperación entre ambos países en materia de seguridad, especialmente cuando se trata de operaciones contra personas consideradas objetivos prioritarios.

La discusión no solamente giró alrededor de la detención del líder criminal, sino también sobre los límites de la colaboración internacional y el respeto a las facultades de cada nación.

Para el gobierno mexicano, la coordinación entre instituciones debe existir, pero bajo reglas claras que eviten acciones unilaterales dentro del territorio nacional.

EL CASO ZAMBADA GENERÓ TENSIÓN ENTRE MÉXICO Y EU

La captura de “El Mayo” Zambada representó uno de los episodios más relevantes en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en temas de seguridad.

Sheinbaum recordó que la falta de información detallada sobre el operativo fue uno de los factores que generó diferencias entre López Obrador y el exembajador Ken Salazar.

“Lo que se planteó durante bastante tiempo fue la solicitud de que se informara con claridad cómo fue que se dio esa detención y la defensa de la soberanía”, expresó la presidenta.

El punto central de la discusión fue determinar si existió participación directa de alguna dependencia estadounidense en la operación que terminó con el traslado del narcotraficante.

La administración mexicana ha insistido en que cualquier acción contra personas con órdenes de aprehensión debe realizarse mediante comunicación entre gobiernos.

Esto implica que la información sobre ubicaciones o movimientos de objetivos criminales sea compartida por los canales oficiales y que las autoridades mexicanas tengan participación en los procedimientos dentro del país.

SHEINBAUM LLAMA A UNA COORDINACIÓN SIN INTERVENCIONES

La presidenta reiteró que la postura de su gobierno busca mantener la cooperación con Estados Unidos, pero bajo un esquema donde se respete la soberanía nacional.

Durante su mensaje, destacó que ambos países pueden trabajar juntos en materia de seguridad siempre que exista intercambio de información y acuerdos previos.

“Si hay información por parte de Estados Unidos sobre la ubicación de una persona con orden de aprehensión, se comparte la información y se opera por parte de las fuerzas mexicanas. Tiene que haber coordinación y comunicación”, sostuvo.

El planteamiento refleja una de las discusiones más constantes dentro de la relación México-Estados Unidos: cómo combatir delitos internacionales sin afectar las competencias de cada gobierno.

La captura de Zambada sigue siendo analizada por especialistas y autoridades debido a las implicaciones que tuvo tanto en la seguridad regional como en la política exterior.

Mientras continúa la espera por nuevos detalles del caso, el gobierno mexicano mantiene la exigencia de conocer con precisión cómo se desarrolló el operativo.