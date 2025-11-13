Mantendrá IMSS Coahuila servicios de urgencias activos el lunes 17 de noviembre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que sus servicios de urgencias y hospitalización operarán con normalidad el próximo lunes 17 de noviembre, día considerado inhábil según la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de garantizar atención médica a los derechohabientes los 365 días del año.

Las áreas de laboratorio, cocina y servicios básicos en los hospitales también implementarán roles y guardias especiales para cubrir cualquier necesidad que surja durante la jornada, asegurando la continuidad de la atención hospitalaria.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila detecta 13 casos de diabetes cada día

El IMSS hizo un llamado a los derechohabientes para utilizar adecuadamente el servicio de urgencias, recordando que, en términos clínicos, se considera urgencia únicamente cuando se trata de un padecimiento o accidente que ponga en riesgo la vida del paciente o la función de algún órgano.

Por su parte, las áreas administrativas, Centros de Seguridad Social (CSS), guarderías ordinarias, subdelegaciones, tiendas IMSS, así como los servicios de consulta de Medicina Familiar y especialidades, reanudarán actividades de manera normal el martes 18 de noviembre.

Con estas medidas, el IMSS busca garantizar atención médica oportuna sin interrupciones, incluso durante días inhábiles, reafirmando su compromiso con la salud de la población coahuilense.