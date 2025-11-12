IMSS Coahuila detecta 13 casos de diabetes cada día

Coahuila
/ 12 noviembre 2025
    IMSS Coahuila detecta 13 casos de diabetes cada día
    El IMSS impulsa la prevención desde el Primer Nivel de Atención, principalmente en las Unidades de Medicina Familiar, donde se promueven hábitos saludables. FOTO: CORTESÍA

Durante 2024 se diagnosticaron 4 mil 891 nuevos casos de diabetes en Coahuila: 2 mil 103 hombres y 2 mil 788 mujeres

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este 14 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila intensificó sus esfuerzos para fortalecer la prevención y detección oportuna de la diabetes mellitus, una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial.

El doctor Emilio Peralta Vázquez, director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 91, informó que durante 2024, el IMSS Coahuila diagnosticó 4 mil 891 nuevos casos de diabetes: 2 mil 103 hombres y 2 mil 788 mujeres, con una mayor incidencia entre los 25 y 44 años de edad.

El especialista destacó que la institución trabaja de manera continua desde el Primer Nivel de Atención, a través de estrategias enfocadas en la educación alimentaria, el control nutricional y la detección temprana, con el propósito de evitar que más personas desarrollen esta enfermedad crónica.

“Desde los módulos de Nutrición y Dietética, las acciones educativas del personal de Trabajo Social y el programa PrevenIMSS, se promueven hábitos saludables adaptados a cada grupo de edad y género. Estas acciones incluyen promoción de la salud, vigilancia nutricional, prevención, detección y control de enfermedades”, explicó Peralta Vázquez.

Además, el IMSS impulsa actividades físicas en sus Centros de Seguridad Social, donde se ofrecen cursos y rutinas de acondicionamiento para fomentar la actividad física regular como herramienta preventiva frente a enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

$!El grupo más afectado se concentra entre los 25 y 44 años, lo que refleja un aumento de casos en población joven y en edad productiva.
El grupo más afectado se concentra entre los 25 y 44 años, lo que refleja un aumento de casos en población joven y en edad productiva. FOTO: CORTESÍA

El director subrayó que el propósito central de estas acciones es crear conciencia sobre el autocuidado de la salud y la corresponsabilidad individual y familiar.

“Adoptar buenos hábitos no solo mejora la apariencia física; es la mejor defensa contra las enfermedades crónicas. Si cada persona replica estos cuidados en su familia y entorno, lograremos comunidades más sanas y con mayor calidad de vida”, afirmó.

El IMSS Coahuila reiteró su compromiso de impulsar una cultura de prevención permanente, recordando que la diabetes puede evitarse o controlarse eficazmente si se detecta a tiempo y se mantienen estilos de vida saludables basados en la alimentación balanceada, el ejercicio regular y la atención médica continua.

diabetes
Salud

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

