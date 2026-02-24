UAdeC es castigada en presupuesto para salarios este 2026

Coahuila
/ 24 febrero 2026
    UAdeC es castigada en presupuesto para salarios este 2026
    La universidad operará con recursos prácticamente estancados. CORTESÍA

El aumento proyectado es inferior al uno por ciento y compromete el margen para incrementos salariales

La Universidad Autónoma de Coahuila enfrentará este 2026 un aumento presupuestal muy limitado que impactará directamente en el pago de salarios y prestaciones de su personal, luego de que el 20 de enero se firmara el anexo de ejecución del subsidio ordinario mediante el cual la Federación y el Estado asignan recursos a la institución. El monto autorizado quedó por debajo de lo esperado por la universidad.

Para 2025, la institución contó con 3 mil 595 millones 564 mil 986 pesos mientras que para el ejercicio fiscal 2026 el monto asciende a solo 3 mil 619 millones 168 mil 992 pesos, es decir, una diferencia de 23 millones 604 mil 6 pesos, equivalente a un aumento aproximado de 0.66 por ciento.

El porcentaje es inferior a la inflación estimada, por lo que en términos reales el poder adquisitivo del presupuesto se reduce. En el caso específico de servicios personales, el margen disponible dificulta la posibilidad de otorgar incrementos salariales que compensen la pérdida inflacionaria.

Este escenario obliga a la institución a operar con recursos prácticamente estancados mientras enfrenta presiones por revisión salarial.

$!La matrícula universitaria aumentó a 41,779 estudiantes en el último año, informó el rector Octavio Pimentel.
La matrícula universitaria aumentó a 41,779 estudiantes en el último año, informó el rector Octavio Pimentel. CORTESÍA

PRESUPUESTO NO REGISTRA CRECIMIENTOS, MATRÍCULA SÍ

En su presupuesto de ingresos para este año, presentado a finales del 2025, la universidad estimó contar con 3 mil 885 millones 109 mil 446 pesos provenientes de este subsidio, es decir, que el crecimiento sería cercano al ocho por ciento respecto a 2025, lo que ampliaría el margen financiero.

A pesar de los ajustes presupuestales que la Universidad Autónoma de Coahuila ha enfrentado en los últimos años, durante su segundo informe el rector Octavio Pimentel señaló que el presupuesto no ha registrado un crecimiento en términos reales, mientras que la matrícula sí ha aumentado.

Expuso que en el último año la universidad sumó más de mil estudiantes, para alcanzar una población total de 41 mil 779 alumnas y alumnos en todo el estado, lo que representa un crecimiento de 2.68 por ciento.

Ante este escenario, reconoció el trabajo del personal docente, que ha asumido el reto de atender grupos más numerosos y sostener la actividad académica con dedicación y constancia, aun en un contexto financiero limitado.

