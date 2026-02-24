UAdeC es castigada en presupuesto para salarios este 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila enfrentará este 2026 un aumento presupuestal muy limitado que impactará directamente en el pago de salarios y prestaciones de su personal, luego de que el 20 de enero se firmara el anexo de ejecución del subsidio ordinario mediante el cual la Federación y el Estado asignan recursos a la institución. El monto autorizado quedó por debajo de lo esperado por la universidad.

Para 2025, la institución contó con 3 mil 595 millones 564 mil 986 pesos mientras que para el ejercicio fiscal 2026 el monto asciende a solo 3 mil 619 millones 168 mil 992 pesos, es decir, una diferencia de 23 millones 604 mil 6 pesos, equivalente a un aumento aproximado de 0.66 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre convocatoria 2026 para la Maestría en Ciencia de Datos y Optimización en Saltillo

El porcentaje es inferior a la inflación estimada, por lo que en términos reales el poder adquisitivo del presupuesto se reduce. En el caso específico de servicios personales, el margen disponible dificulta la posibilidad de otorgar incrementos salariales que compensen la pérdida inflacionaria.

Este escenario obliga a la institución a operar con recursos prácticamente estancados mientras enfrenta presiones por revisión salarial.