Mantiene IMSS vacunación casa por casa en Coahuila
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Brigadas recorren hogares y espacios públicos para aplicar vacunas del esquema básico, incluso a población sin afiliación médica
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila mantiene jornadas permanentes de vacunación mediante brigadas que recorren hogares y espacios públicos para acercar la inmunización a la población.
El coordinador auxiliar de Salud Pública del IMSS en la entidad, David Alejandro Obando Izquierdo, informó que personal de todas las clínicas participa en estas acciones, principalmente en sectores donde existe dificultad para acceder a servicios médicos.
Explicó que entre las vacunas aplicadas se encuentran las de sarampión, hepatitis B, hexavalente, TD y TDPA, como parte del esquema básico universal.
Obando Izquierdo recordó que los biológicos pueden ser aplicados incluso a personas que no cuentan con afiliación a algún sistema de salud, al tratarse de vacunas universales.
Señaló además que una de las prioridades es mantener protegidas a niñas y niños, por lo que las brigadas continúan recorriendo distintos sectores para ampliar la cobertura de vacunación en la entidad.