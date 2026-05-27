Mantiene IMSS vacunación casa por casa en Coahuila

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    Mantiene IMSS vacunación casa por casa en Coahuila
    Personal de salud mantiene jornadas de vacunación en espacios públicos y zonas con difícil acceso a servicios médicos. CORTESÍA
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por Sarah Estrada

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Brigadas recorren hogares y espacios públicos para aplicar vacunas del esquema básico, incluso a población sin afiliación médica

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila mantiene jornadas permanentes de vacunación mediante brigadas que recorren hogares y espacios públicos para acercar la inmunización a la población.

El coordinador auxiliar de Salud Pública del IMSS en la entidad, David Alejandro Obando Izquierdo, informó que personal de todas las clínicas participa en estas acciones, principalmente en sectores donde existe dificultad para acceder a servicios médicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/impulsan-brigadas-de-salud-en-piedras-negras-atencion-llega-a-sectores-vulnerables-PD20983905

Explicó que entre las vacunas aplicadas se encuentran las de sarampión, hepatitis B, hexavalente, TD y TDPA, como parte del esquema básico universal.

Obando Izquierdo recordó que los biológicos pueden ser aplicados incluso a personas que no cuentan con afiliación a algún sistema de salud, al tratarse de vacunas universales.

$!Brigadas del IMSS realizan recorridos casa por casa para aplicar vacunas en distintos sectores de Coahuila, incluso sin afiliación a algún sistema de salud.
Brigadas del IMSS realizan recorridos casa por casa para aplicar vacunas en distintos sectores de Coahuila, incluso sin afiliación a algún sistema de salud. CORTESÍA

Señaló además que una de las prioridades es mantener protegidas a niñas y niños, por lo que las brigadas continúan recorriendo distintos sectores para ampliar la cobertura de vacunación en la entidad.

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Sarah Estrada

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Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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