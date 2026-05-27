Mantiene IMSS vacunación casa por casa en Coahuila

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila mantiene jornadas permanentes de vacunación mediante brigadas que recorren hogares y espacios públicos para acercar la inmunización a la población.

El coordinador auxiliar de Salud Pública del IMSS en la entidad, David Alejandro Obando Izquierdo, informó que personal de todas las clínicas participa en estas acciones, principalmente en sectores donde existe dificultad para acceder a servicios médicos.