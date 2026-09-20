Mantienen bacheo permanente en calles de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene trabajos de bacheo y mantenimiento de vialidades en distintos sectores de la ciudad, mediante recorridos de las cuadrillas y la atención de reportes realizados por la ciudadanía. Durante las primeras dos semanas de septiembre, las labores se realizaron en sectores como El Mirador, Quinta Manantiales, Santa Luz Analco, Fidel Velázquez, Molinos del Rey, Blanca Esthela, Zona Centro, Lázaro Cárdenas, Privada Arboledas, Los Naranjos, Curtidores, Portal Palomas y La Nogalera.

Los trabajos también llegaron al Parque Industrial Ramos Arizpe, Analco II, El Capitán, Real del Valle, Del Valle y Villa Sol, además de mantener la atención en sectores como Zona Centro, Portal Palomas y La Nogalera. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el mantenimiento de las vialidades requiere atención constante debido al crecimiento de la ciudad y al flujo vehicular que registran diariamente sus calles. “Tenemos cuadrillas trabajando de manera permanente y queremos que la ciudadanía también nos ayude a detectar aquellos puntos que requieren atención. Hoy contamos con Ramos Atiende para recibir el reporte, ubicarlo y darle seguimiento; la instrucción es seguir avanzando sector por sector”, expresó.

REPORTES CIUDADANOS ACTIVAN LAS CUADRILLAS Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal mantiene disponible el chatbot Ramos Atiende mediante WhatsApp, en el número 844 451 6276, para recibir reportes de baches y otras necesidades relacionadas con los servicios públicos.

La herramienta funciona las 24 horas y permite que los ciudadanos proporcionen la ubicación del punto que requiere atención, además de enviar evidencia mediante fotografías. Una vez generado el reporte, el sistema asigna un folio para facilitar su seguimiento y canalizarlo al área municipal correspondiente. El Ayuntamiento señaló que esta herramienta complementa los recorridos que realizan las cuadrillas en los diferentes sectores de Ramos Arizpe.