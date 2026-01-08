Se reducen 57% casos activos de gusano barrenador en México

México
/ 8 enero 2026
    Se reducen 57% casos activos de gusano barrenador en México
    Se espera que en los próximos meses ya opere la planta que producirá 200 millones de moscas estériles en Chiapas. FOTO: CUARTOSCURO

La Sader registró 492 casos hasta el 8 de enero, frente a los mil 145 que se contabilizaron en diciembre de 2025

Los casos activos de gusano barrenador en México registraron una disminución de 57 por ciento en el último mes, aseguró la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En un comunicado, la dependencia informó que hasta el 7 de enero se tenían 492 activos de gusano barrenador en ganado (GBG), menos de la mitad de los mil 145 que se reportaron el 10 de diciembre de 2025.

El 95.7 por ciento de los casos se concentra en nueve estados del sur y sureste del País: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla, lo que fungió como guía para la focalización de las medidas de contención.

La Sader detalló que la plaga tuvo presencia en 17 estados, sin embargo cuatro que habían registrado casos ya están libres del GBG: Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro.

Por otro lado, en Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México, hay menos de 10 casos activos, mismos que están en proceso de inactivación.

La dependencia explicó que la disminución de la incidencia se dio producto del operativo sanitario que se impulsó entre productores y gobiernos estatales, con acciones de atención inmediata, vigilancia epidemiológica y control de la movilización de ganado.

Para evitar que se propague la plaga, se emprendieron planes emergentes en Tamaulipas y el norte de Veracruz, con acciones de vigilancia intensiva, atención en campo y liberación de moscas estériles.

En ese sentido, la planta de producción de moscas estériles que se construye en Chiapas registra un avance de 48 por ciento y se espera que entre en operación durante el primer semestre de 2026, con lo que se prevé pasar a 200 millones de moscas por semana, el doble de la capacidad actual.

