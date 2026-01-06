Gusano barrenador rompe contención y llega al centro de México

/ 6 enero 2026
    Gusano barrenador rompe contención y llega al centro de México
    La llegada del gusano barrenador a Michoacán confirma que la plaga ya no es un problema localizado, sino un desafío sanitario. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

La confirmación de un caso en Michoacán refuerza confirmadores de que la plaga dejó de ser un problema regional y comienza a consolidar presencia en el centro del país

CDMX.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado en Michoacán, un hallazgo que refuerza la alerta sanitaria por la expansión de la plaga hacia el centro de México, más allá de las regiones donde se concentraban los brotes iniciales.

El caso fue localizado en el municipio de Villa Madero y validado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo que activó los protocolos de contención, atención veterinaria y vigilancia epidemiológica en el predio afectado.

De acuerdo con la autoridad estatal, el ejemplar infectado recibió tratamiento sanitario inmediato y permanece bajo observación, mientras que se intensificaron las acciones de control en la zona para evitar una posible dispersión del gusano barrenador del ganado (GBG).

La confirmación en Michoacán se da en un momento en que ya existen reportes recientes en el Estado de México, lo que sugiere que la plaga ha comenzado a romper el cinturón geográfico que hasta finales de 2025 la mantenía concentrada principalmente en el sur y sureste del país.

Con este nuevo caso, las autoridades sanitarias amplían el mapa nacional de presencia activa, lo que eleva el nivel de riesgo para regiones ganaderas del centro, donde la movilidad de animales, insumos y transporte podría facilitar una propagación más acelerada.

Senasica indicó que el seguimiento epidemiológico permitirá determinar si el caso corresponde a un evento aislado o si forma parte de una ruta de dispersión en curso, por lo que se mantendrán inspecciones reforzadas y monitoreo permanente en la región.

Ante este escenario, la dependencia reiteró el llamado a productores ganaderos y autoridades locales para extremar las medidas de bioseguridad, reportar de inmediato cualquier lesión sospechosa en animales y evitar traslados sin supervisión sanitaria.

La llegada del gusano barrenador a Michoacán confirma que la plaga ya no es un problema localizado, sino un desafío sanitario con implicaciones nacionales para la ganadería mexicana. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

