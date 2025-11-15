Marcha convocada por la Generación Z en Torreón reúne mayoritariamente a adultos

TORREÓN, COAH.- La movilización convocada a nivel nacional bajo el nombre Generación Z México tuvo esencialmente el rostro de personas adultas entre los asistentes en Torreón, quienes ocuparon las calles y consignas durante la marcha de este sábado.

El contingente partió poco después de las 10:00 horas desde la Alameda Zaragoza. Más de 500 personas avanzaron hacia la Plaza Mayor, muchas de ellas vestidas de blanco y con sombrero, en alusión al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, asesinado recientemente.

Durante el trayecto se escucharon consignas como “¡Fuera Sheinbaum!”, “¡Revocación!” y “Uruapan, escucha, Coahuila está en la lucha”, mientras se levantaban pancartas que exigían justicia o la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las voces que lideraban los reclamos—todas adultas— marcaron el tono de una marcha en la que la participación juvenil fue menor a la esperada, pese a la convocatoria centrada en la Generación Z.

Al arribar a la Plaza Mayor, la concentración superó el millar de asistentes. Tras un breve mitin y reclamos a micrófono abierto, una parte de los manifestantes decidió continuar la caminata hasta la Plaza de Armas donde también se llevó a cabo una concentración.