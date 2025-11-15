Saltillo: exige la llamada Gen Z seguridad y justicia por asesinato de Carlos Manzo

Saltillo
/ 15 noviembre 2025
    Saltillo: exige la llamada Gen Z seguridad y justicia por asesinato de Carlos Manzo
    Manifestantes vestidos de blanco avanzan por el Centro Histórico de Saltillo, portando imágenes religiosas y pancartas con consignas en contra del Gobierno Federal durante la movilización de este sábado. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Además de exigencias por la seguridad y justicia por el asesinato de Carlos Manzo y en contra de Morena, se hicieron consignas por “la libertad de culto” y “para no ser como Venezuela o Cuba”

Vestidos de blanco, con una imagen de la Virgen de Guadalupe y pancartas con consignas como “Fuera Morena”, decenas de personas marcharon la mañana de este sábado en Saltillo.

Un contingente se trasladó desde la Plaza de las Ciudades Hermanas y otro más desde la Alameda Zaragoza, culminando ambos en la Plaza de la Nueva Tlaxcala en el Centro Histórico.

$!Los dos contingentes, uno desde la Plaza de las Ciudades Hermanas y otro desde la Alameda Zaragoza, confluyeron en la Plaza de la Nueva Tlaxcala para concluir la protesta.
Los dos contingentes, uno desde la Plaza de las Ciudades Hermanas y otro desde la Alameda Zaragoza, confluyeron en la Plaza de la Nueva Tlaxcala para concluir la protesta. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

“Carlos (Manzo) no murió, el gobierno lo mató”, fue una de las porras más pronunciadas por los asistentes.

Convocados bajo la bandera de la Generación Z --jóvenes nacidos entre 1997 y 2012-- VANGUARDIA contabilizó menos de 20 personas en este rango de edad, pues en su mayoría asistieron adultos o adultos mayores, y al menos cuatro infantes.

Respecto a la poca presencia de jóvenes en la manifestación, uno de ellos que se identificó como Héctor, aseguró que no será la primera marcha y que se espera que sean más para próximas ocasiones.

“Esperamos que se haga más conciencia. Yo creo que hay mucha apatía en este momento. Los jóvenes tienen miedo de salir a las calles por lo que históricamente ha sucedido, pero yo creo que tienen que ver que nos están escuchando, que nuestra voz está siendo escuchada y que vale la pena salir a las calles a manifestarse”, dijo.

$!Aunque la convocatoria se lanzó bajo la bandera de la Generación Z, la asistencia juvenil fue mínima y predominó la presencia de adultos y adultos mayores.
Aunque la convocatoria se lanzó bajo la bandera de la Generación Z, la asistencia juvenil fue mínima y predominó la presencia de adultos y adultos mayores. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Durante las intervenciones en el micrófono, los asistentes cuestionaron principalmente la violencia que se vive en distintas regiones del país, así como el presupuesto que se destina para seguridad.

“Hoy nos solidarizamos también con los jóvenes que están marchando en Ciudad de México y en muchas otras partes del país. Primero que nada es la seguridad, porque es imposible que México esté sufriendo este problema de inseguridad. No es posible que un alcalde solicite apoyo contra toda la violencia que están teniendo y que el Gobierno Federal no sea capaz de dársela”, dijo una mujer que tomó el micrófono.

Otro de los manifestantes que habló de manera pública aclaró que el contingente no está a favor de la intervención militar de Estados Unidos, aunque señaló que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, no ha cooperado como debe.

$!Con pancartas y consignas, asistentes reclamaron justicia por el caso de Carlos Manzo y exigieron mayores acciones de seguridad en distintas regiones del país.
Con pancartas y consignas, asistentes reclamaron justicia por el caso de Carlos Manzo y exigieron mayores acciones de seguridad en distintas regiones del país. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Esto es un narcogobierno y ojo, nadie quiere la intervención de los Estados Unidos, nadie la está pidiendo directamente, pero sí un trabajo conjunto lo cual no quieren hacer. Los Estados Unidos no le va a pedir permiso a nadie para irse a meter en cualquier parte. Vean nada más cómo está la crisis de muertos de fentanilo en Estados Unidos. Es una cosa atroz. Ella (Claudia Sheinbaum) y López Obrador van a provocar que haya una intervención extranjera”, afirmó.

“Tenemos que hacer sentir el sentir de las otras personas y hasta que no estemos en ese lugar que están ellos, vamos a comprender, pero México tiene que despertar porque Carlos Manzo su lucha no puede quedar así. Entonces, más que todo este movimiento por Carlos Manzo y ojalá, ojalá, ojalá que México despierte”, expuso el adulto Víctor Armando Valdés Irasoki del ejido La Leona.

Durante la manifestación también se hicieron consignas como “Viva Cristo Rey”, “Sí a la libertad de culto”, “Quieren que seamos como Venezuela, Cuba o Rusia”.

La manifestación culminó con un minuto de silencio, el canto del himno nacional mexicano, una porra hacia México y la canción Gimme The Power de Molotov.

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

