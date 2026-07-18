‘Más barato por docena’ en Coahuila: la familia Fernández se vuelve viral con sus 10 hijos

Los Fernández, compuestos por diez hijos y sus dos padres, se han convertido en un fenómeno viral en plataformas como TikTok e Instagram, desafiando las estadísticas demográficas actuales de México. Aunque no se indica en qué municipio viven, en los videos se destaca que son coahuilenses y se observan lugares ubicados en la Región Laguna.

EL CAOS ORDENADO DE ‘LOS 12 FERNÁNDEZ’ Bajo el lema “donde caben dos, caben 10”, la familia utiliza la cuenta de TikTok “Los 12 Fernández” para compartir la logística que implica mover a una docena de personas para salir a hacer la despensa. Con apenas 18 videos, ya han acumulado una gran cantidad de “me gusta” y seguidores que disfrutan ver cómo preparan la comida, se reparten las tareas del hogar o realizan las compras en el supermercado. En los comentarios es normal que los usuarios pregunten cómo es que logran tener una familia tan grande. ¿En qué trabajan? ¿Son ricos? Son las preguntas más comunes. La familia está integrada por una diversidad de edades que van desde los adultos jóvenes hasta una bebé de un año. En un video, los padres indican que su hija mayor tiene 23 años; le sigue un hombre de 21 y una mujer de 16.

Además, tienen dos hombres de 14 y 12 años, y el resto son niñas de 11, 9, 6, 4 y 1 año de edad. A la familia se suman, además, dos gatos y un perro. DESTREZA EN EL VIAJE A PARRAS DE LA FUENTE Uno de los contenidos más populares muestra los desafíos de coordinación que enfrentan durante sus viajes, como una reciente visita a Parras de la Fuente. Según relatan en sus videos, el simple acto de bajar a una gasolinera para usar el baño se convierte en un ejercicio de destreza para los padres. El tono de los videos es cómico. Por ejemplo, hay dos videos en donde retan a los padres a decir de memoria todas las fechas de cumpleaños, una tarea nada sencilla considerando la magnitud de la familia. En Instagram, a pesar de tener una actividad más reciente, ya suman cientos de “me gusta” de seguidores interesados en su dinámica familiar. UN DESAFÍO A LAS ESTADÍSTICAS La realidad de los Fernández contrasta drásticamente con el panorama demográfico del país. Según datos del INEGI, la tasa de fecundidad en México ha descendido a 1.6 hijos por mujer. En Coahuila, aunque la tasa es ligeramente superior, con 1.8 hijos, la tendencia general sigue siendo a la baja, habiendo registrado 42 mil 804 nacimientos el año pasado. Incluso, comparado con Chiapas, el estado con la mayor tasa de fecundidad en México, con 2.7 hijos por mujer, la familia Fernández rompe todos los paradigmas modernos que se consolidaron a partir de las décadas de los 80 y 90 hacia familias más pequeñas. Mientras el dinamismo urbano en ciudades como Torreón impulsa familias de apenas dos hijos en promedio, los Fernández comparten su día a día con organización y humor. La vida en “docena” es posible en pleno 2026.

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