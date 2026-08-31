Más de 16 escuelas de educación básica arrancan ciclo escolar en línea, en Coahuila

El funcionario explicó que en algunos planteles fue necesario recurrir temporalmente a las clases en línea mientras se llevan a cabo reparaciones derivadas de actos de vandalismo que sufrieron durante el periodo vacacional.

Más de 16 escuelas de educación básica en Coahuila iniciaron el ciclo escolar 2026-2027 bajo la modalidad de educación a distancia, debido a trabajos de reparación y atención a daños en su infraestructura, informó el secretario de Educación del estado, Emanuel Garza Fishburn.

Garza Fishburn informó que durante el periodo escolar fueron afectadas 16 escuelas, principalmente en sus instalaciones eléctricas. El secretario señaló que las autoridades mantienen comunicación con las comunidades escolares mientras se realizan los trabajos, con el objetivo de dar continuidad al proceso educativo durante el periodo de reparación.

Por su parte, la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación informó que tiene conocimiento de planteles de la Región Sureste que iniciaron actividades en línea debido a trabajos de infraestructura, particularmente por la construcción de techumbres, aunque no se precisó la cantidad.

Everardo Padrón, líder de dicha sección, señaló que, fuera de estos casos, las escuelas se encuentran en condiciones para recibir a los estudiantes de manera presencial.