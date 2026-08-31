Coahuila: Detectan riesgo en 40 obras de ‘La Escuela es Nuestra’ en la Región Sureste

Al menos 40 obras realizadas con recursos del programa federal “La Escuela es Nuestra” fueron detectadas con alguna condición de riesgo en planteles de la Región Sureste de Coahuila, informó Julio Long, director general del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado, al cierre del ciclo escolar 2025-2026 se identificaron 127 planteles de la Región Sureste con obras ejecutadas mediante este programa sin contar con asesoría de las autoridades educativas.