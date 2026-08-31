Coahuila: Detectan riesgo en 40 obras de ‘La Escuela es Nuestra’ en la Región Sureste

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    Coahuila: Detectan riesgo en 40 obras de ‘La Escuela es Nuestra’ en la Región Sureste
    Obras realizadas bajo este programa federal han sido escenarios de tragedias, como una techumbre que se cayó en La Lagina y dejó a un estudiante fallecido. Especial

Este programa le entrega directamente los recursos a los padres de familia para mejorar las condiciones de los planteles

Al menos 40 obras realizadas con recursos del programa federal “La Escuela es Nuestra” fueron detectadas con alguna condición de riesgo en planteles de la Región Sureste de Coahuila, informó Julio Long, director general del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado, al cierre del ciclo escolar 2025-2026 se identificaron 127 planteles de la Región Sureste con obras ejecutadas mediante este programa sin contar con asesoría de las autoridades educativas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-anuncia-que-la-escuela-es-nuestra-destina-22-mil-694-mdp-para-escuelas-en-2026-MC22133825

Entre los trabajos realizados se encuentran 44 techumbres, 28 aulas, 10 bardas y siete servicios sanitarios, además de otras 38 obras relacionadas con la instalación de minisplits, pintura, colocación de pisos y sistemas eléctricos, entre otros rubros.

Long explicó que el ICIFED revisó alrededor de 108 planteles de la región y, como resultado de las inspecciones, emitió recomendaciones para atender las obras que presentaban alguna condición de riesgo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/invertira-federacion-408-mdp-en-rehabilitacion-de-980-escuelas-de-coahuila-HO21853958

Señaló que la Dirección General de Bienestar, encargada de coordinar los recursos del programa, asumió el compromiso de atender las observaciones y destinar parte del presupuesto de este año al desmontaje, reforzamiento o mejoramiento de las obras señaladas.

Entre los casos detectados se encuentran diversas techumbres que, aunque son de dimensiones relativamente pequeñas, pueden representar un riesgo si presentan deficiencias estructurales. Algunas ya fueron desmontadas como medida preventiva, mientras que otras permanecen pendientes de atención.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/inspeccionan-planteles-intervenidos-con-recursos-de-la-escuela-es-nuestra-MH18979216

La intervención de las obras detectadas quedará a cargo de los responsables del programa, con base en las recomendaciones y los dictámenes emitidos por el ICIFED.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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