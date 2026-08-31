Coahuila: Detectan riesgo en 40 obras de ‘La Escuela es Nuestra’ en la Región Sureste
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Este programa le entrega directamente los recursos a los padres de familia para mejorar las condiciones de los planteles
Al menos 40 obras realizadas con recursos del programa federal “La Escuela es Nuestra” fueron detectadas con alguna condición de riesgo en planteles de la Región Sureste de Coahuila, informó Julio Long, director general del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED).
De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado, al cierre del ciclo escolar 2025-2026 se identificaron 127 planteles de la Región Sureste con obras ejecutadas mediante este programa sin contar con asesoría de las autoridades educativas.
Entre los trabajos realizados se encuentran 44 techumbres, 28 aulas, 10 bardas y siete servicios sanitarios, además de otras 38 obras relacionadas con la instalación de minisplits, pintura, colocación de pisos y sistemas eléctricos, entre otros rubros.
Long explicó que el ICIFED revisó alrededor de 108 planteles de la región y, como resultado de las inspecciones, emitió recomendaciones para atender las obras que presentaban alguna condición de riesgo.
Señaló que la Dirección General de Bienestar, encargada de coordinar los recursos del programa, asumió el compromiso de atender las observaciones y destinar parte del presupuesto de este año al desmontaje, reforzamiento o mejoramiento de las obras señaladas.
Entre los casos detectados se encuentran diversas techumbres que, aunque son de dimensiones relativamente pequeñas, pueden representar un riesgo si presentan deficiencias estructurales. Algunas ya fueron desmontadas como medida preventiva, mientras que otras permanecen pendientes de atención.
La intervención de las obras detectadas quedará a cargo de los responsables del programa, con base en las recomendaciones y los dictámenes emitidos por el ICIFED.