Más de 4 mil mujeres cursan la universidad a través de Inspira Coahuila

Más de 4 mil 300 mujeres cursan actualmente estudios universitarios a través del programa Universidad de Inspira Coahuila, informó la presidenta honoraria del organismo, Paola Rodríguez López, durante una sesión presencial realizada con estudiantes de la Región Sureste del estado. La actividad reunió a participantes de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras de la Fuente y General Cepeda, quienes forman parte del programa educativo desarrollado en coordinación con la Universidad CNCI.

Rodríguez López aseguró que uno de los principales objetivos del programa es acercar oportunidades de formación profesional a mujeres que decidieron retomar o iniciar sus estudios universitarios. Indicó que, del total de alumnas inscritas en el estado, más de mil pertenecen a la Región Sureste. “Este es un programa integral que te servirá como mamá, como mujer y como profesionista”, expresó. Durante el encuentro se realizaron actividades de reflexión y autocuidado, además de espacios de orientación académica para resolver dudas relacionadas con el desarrollo de las carreras profesionales y la entrega de credenciales estudiantiles. Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas comentó que el acceso a la educación fortalece el desarrollo personal, profesional y económico de las mujeres, además de impactar en el entorno familiar y social.

“Para nosotros, las mujeres son el pilar de la comunidad, y el tener más mujeres preparadas, más mujeres profesionistas nos ayuda a fortalecer el entorno”, señaló. El mandatario estatal afirmó que su administración mantiene el compromiso de impulsar acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses a través de mayores oportunidades educativas. Paola Rodríguez agregó que las convocatorias para próximas generaciones serán difundidas a través de las plataformas oficiales del Gobierno del Estado.

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