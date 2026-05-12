Más de 4 mil mujeres cursan la universidad a través de Inspira Coahuila

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    Más de 4 mil mujeres cursan la universidad a través de Inspira Coahuila
    El programa Universidad de Inspira Coahuila busca ampliar las oportunidades de formación profesional para mujeres en distintas regiones del estado. CORTESÍA

El programa impulsado por el Gobierno del Estado y la Universidad CNCI reúne a estudiantes de distintas regiones del estado que retomaron o iniciaron sus estudios profesionales

Más de 4 mil 300 mujeres cursan actualmente estudios universitarios a través del programa Universidad de Inspira Coahuila, informó la presidenta honoraria del organismo, Paola Rodríguez López, durante una sesión presencial realizada con estudiantes de la Región Sureste del estado.

La actividad reunió a participantes de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras de la Fuente y General Cepeda, quienes forman parte del programa educativo desarrollado en coordinación con la Universidad CNCI.

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Rodríguez López aseguró que uno de los principales objetivos del programa es acercar oportunidades de formación profesional a mujeres que decidieron retomar o iniciar sus estudios universitarios.

Indicó que, del total de alumnas inscritas en el estado, más de mil pertenecen a la Región Sureste. “Este es un programa integral que te servirá como mamá, como mujer y como profesionista”, expresó.

Durante el encuentro se realizaron actividades de reflexión y autocuidado, además de espacios de orientación académica para resolver dudas relacionadas con el desarrollo de las carreras profesionales y la entrega de credenciales estudiantiles.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas comentó que el acceso a la educación fortalece el desarrollo personal, profesional y económico de las mujeres, además de impactar en el entorno familiar y social.

$!Mujeres de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras y General Cepeda participaron en actividades académicas y de acompañamiento del programa Universidad.
Mujeres de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras y General Cepeda participaron en actividades académicas y de acompañamiento del programa Universidad. CORTESÍA

“Para nosotros, las mujeres son el pilar de la comunidad, y el tener más mujeres preparadas, más mujeres profesionistas nos ayuda a fortalecer el entorno”, señaló.

El mandatario estatal afirmó que su administración mantiene el compromiso de impulsar acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses a través de mayores oportunidades educativas.

Paola Rodríguez agregó que las convocatorias para próximas generaciones serán difundidas a través de las plataformas oficiales del Gobierno del Estado.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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