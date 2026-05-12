Coahuila nunca respaldó el recorte al calendario escolar; escuelas podrán ver partidos del Mundial

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    Coahuila nunca respaldó el recorte al calendario escolar; escuelas podrán ver partidos del Mundial
    Emanuel Garza Fishburn aseguró que Coahuila mantuvo su postura de conservar los 185 días efectivos de clase establecidos en el calendario escolar. ESPECIAL

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, afirmó que el estado defendió mantener los 185 días de clase y señaló que cada plantel podrá decidir cómo incorporar el Mundial de Futbol a sus actividades sin afectar el aprendizaje

Luego de que la Secretaría de Educación Pública federal diera marcha atrás al recorte del calendario escolar 2025-2026, el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, aseguró que desde el inicio el Gobierno estatal sostuvo su postura de mantener sin modificaciones el cierre oficial del ciclo escolar programado para el 15 de julio.

El funcionario explicó que la postura fue respaldada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y presentada durante las reuniones con autoridades federales.

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“Desde el estado de Coahuila expresábamos con mucha claridad esa postura de que lo más importante para nuestras niñas y para nuestros niños era continuar con el calendario como estaba previsto”, afirmó.

Garza Fishburn señaló que la propuesta original surgió desde la Secretaría de Educación Pública federal, instancia que legalmente tiene la atribución de definir el calendario escolar nacional. Sin embargo, indicó que Coahuila manifestó diferencias respecto a los argumentos relacionados con las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol.

Respecto a las altas temperaturas que se registran en distintas regiones del estado durante el cierre del ciclo escolar, indicó que actualmente existe un protocolo para atender condiciones climáticas extremas. Este permite a cada comunidad educativa aplicar ajustes según sus necesidades e infraestructura.

Entre las medidas contempladas se encuentran cambios de horario, suspensión de actividades al aire libre o educación a distancia en casos necesarios.

Entre los motivos expuestos por el estado para mantener el calendario vigente, destacó la necesidad de garantizar el cumplimiento de los 185 días efectivos de clase establecidos en la Ley General de Educación. Añadió que la modificación contemplada habría generado afectaciones en la organización familiar, especialmente para madres trabajadoras, además de complicaciones administrativas y operativas dentro del sistema educativo.

DEFIENDEN LOS 185 DÍAS DE CLASE

A pesar de ello, el funcionario reconoció la disposición del Gobierno federal para escuchar las posturas de las entidades, principalmente de aquellas que, como Coahuila, estaban a favor de mantener el calendario oficial vigente.

Tras ser desechada esta modificación, fue cuestionado sobre la posibilidad de que los estudiantes puedan observar partidos del Mundial durante clases. Al respecto, señaló que habrá flexibilidad para que cada escuela determine cómo incorporar el evento dentro de las actividades educativas.

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“Confiando en la capacidad que cada comunidad educativa tiene de vincular esta actividad con el trayecto formativo, se va a dar la facilidad”, comentó.

De acuerdo con el calendario de partidos, el encuentro inaugural entre la Selección Mexicana de Futbol y Sudáfrica se disputará el 11 de junio a la 1:00 de la tarde, por lo que no afectará el turno matutino, aunque sí coincidirá parcialmente con el ingreso del turno vespertino. Los siguientes encuentros de la selección mexicana están programados en horarios nocturnos, por lo que no interferirán con las clases de educación básica.

El secretario también respondió a las declaraciones realizadas por el titular de la SEP federal, Mario Delgado, quien señaló que las escuelas no deben funcionar como espacios de resguardo y que el cierre del ciclo escolar suele convertirse en un “tiempo muerto”.

Garza Fishburn consideró que el debate permitió valorar el papel de las comunidades educativas en el bienestar social y defendió la importancia de aprovechar cada jornada escolar.

Finalmente, hizo un llamado a docentes, estudiantes y familias a concluir el ciclo escolar con compromiso y reconoció el trabajo del magisterio coahuilense.

“Estamos en el último tramo del ciclo escolar. Disfrutémoslo y aprovechemos particularmente esta semana para celebrar a nuestras maestras y maestros”, expresó.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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