Más de 90 mil alumnos de Torreón inician el ciclo escolar 2026-2027 con paquetes escolares y mochilas gratuitas

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    Más de 90 mil alumnos de Torreón inician el ciclo escolar 2026-2027 con paquetes escolares y mochilas gratuitas

Más de 90 mil estudiantes de educación básica iniciaron clases en Torreón con la entrega de útiles, mochilas y equipamiento escolar

TORREÓN, COAH.- Con la entrega masiva de materiales didácticos para más de 90 mil estudiantes de educación básica, este lunes comenzó formalmente el ciclo escolar 2026-2027 en Torreón.

El acto oficial tuvo lugar en la escuela primaria “Vicente Guerrero”, encabezado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y Hugo Dávila Prado, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/revisan-900-escuelas-en-coahuila-detectan-fallas-en-el-15-de-los-planteles-HH23174267
$!En Torreón fueron distribuidos 92 mil 462 paquetes de útiles escolares como parte de la estrategia estatal.
En Torreón fueron distribuidos 92 mil 462 paquetes de útiles escolares como parte de la estrategia estatal. SANDRA GÓMEZ

Durante el encuentro con la comunidad escolar, el presidente municipal dio la bienvenida a los alumnos que integran los 493 planteles de educación básica, especial, preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria de la ciudad. Riquelme Solís resaltó la relevancia del entorno escolar en el crecimiento integral de los niños, señalando que las aulas son espacios clave para el aprendizaje, la convivencia, el respeto y la transformación social.

La entrega de apoyos responde a un esfuerzo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, con réplica en los 38 municipios de la entidad. En Torreón, la estrategia abarca la distribución estatal de 92 mil 462 paquetes de útiles escolares, complementada con mochilas otorgadas por el municipio para la totalidad de los alumnos de nivel primaria.

De forma paralela, las autoridades realizaron una entrega simbólica de equipamiento básico para fortalecer la infraestructura de los centros educativos locales.

$!Más de 90 mil estudiantes de educación básica regresaron a las aulas este lunes en el municipio.
Más de 90 mil estudiantes de educación básica regresaron a las aulas este lunes en el municipio. SANDRA GÓMEZ

Riquelme Solís enfatizó, además, que las condiciones de seguridad en el municipio y la entidad resultan determinantes para el desarrollo académico. Señaló que la posición de Torreón como referente en materia de paz social permite a los alumnos acudir a las aulas con tranquilidad y genera certeza para las familias, reiterando la continuidad del esquema “¡Vamos Seguros!” mediante el trabajo conjunto entre autoridades, docentes y la ciudadanía.

$!El Gobierno Municipal entregó mochilas a los alumnos de primaria y equipamiento básico a planteles educativos.
El Gobierno Municipal entregó mochilas a los alumnos de primaria y equipamiento básico a planteles educativos. SANDRA GÓMEZ

Al evento asistieron la diputada federal Verónica Martínez García; los diputados locales Felipe González Miranda y Olivia Martínez Leyva; Flor Estela Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna; José Inés Sánchez Aguilar, coordinador operativo de MEJORA; Héctor Iván Estrada Baca, director de Desarrollo Social; y el subdirector José Álvaro Rodríguez García.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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