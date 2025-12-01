Más del 51% de los coahuilenses ya no son pobres ni vulnerables: Enrique Martínez y Morales

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez y Morales , compareció ante el Congreso del Estado en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Manolo Jiménez Salinas, para detallar los avances logrados en la política social.

La exposición, realizada frente a diputados de diversas comisiones, confirmó que Coahuila se consolida como líder nacional en indicadores de calidad de vida y combate a las carencias sociales.

El funcionario inició su presentación destacando que las acciones de su dependencia se fundamentan en el Plan Estatal de Desarrollo, un pacto entre el gobierno y la ciudadanía para la conducción de la política pública.

Resaltó que, en congruencia con el Eje Rector Tres, se diseñaron programas como el de Inclusión y Desarrollo Social, buscando el ejercicio pleno de los derechos sociales y la equidad en la entidad.

Martínez y Morales citó el informe del INEGI para confirmar el buen desempeño del estado, posicionando a Coahuila entre los estados con mejores resultados sociales del país. El principal logro se refleja en el alto nivel de bienestar. En palabras del Secretario: “Hoy 1 millón 757 mil 100 coahuilenses, el 51.6 % de la población, no son pobres ni vulnerables”.

Esto convierte a Coahuila, junto con Nuevo León, en la primera entidad en superar el umbral del 50% de la población fuera de la pobreza y la vulnerabilidad, desde que se mide este indicador.

En cuanto a la superación de carencias, el Secretario detalló que “142 mil 100 personas dejaron atrás la pobreza moderada, bajando este indicador del 16.4 al 11.6 % y 33 mil 200 personas superaron la pobreza extrema”.