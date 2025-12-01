Más del 51% de los coahuilenses ya no son pobres ni vulnerables: Enrique Martínez y Morales
El Secretario de Inclusión Social destaca reducción histórica de la pobreza multidimensional, confirmando ante los legisladores que el 51.6% de la población no es pobre ni vulnerable
El secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez y Morales, compareció ante el Congreso del Estado en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Manolo Jiménez Salinas, para detallar los avances logrados en la política social.
La exposición, realizada frente a diputados de diversas comisiones, confirmó que Coahuila se consolida como líder nacional en indicadores de calidad de vida y combate a las carencias sociales.
El funcionario inició su presentación destacando que las acciones de su dependencia se fundamentan en el Plan Estatal de Desarrollo, un pacto entre el gobierno y la ciudadanía para la conducción de la política pública.
Resaltó que, en congruencia con el Eje Rector Tres, se diseñaron programas como el de Inclusión y Desarrollo Social, buscando el ejercicio pleno de los derechos sociales y la equidad en la entidad.
Martínez y Morales citó el informe del INEGI para confirmar el buen desempeño del estado, posicionando a Coahuila entre los estados con mejores resultados sociales del país. El principal logro se refleja en el alto nivel de bienestar. En palabras del Secretario: “Hoy 1 millón 757 mil 100 coahuilenses, el 51.6 % de la población, no son pobres ni vulnerables”.
Esto convierte a Coahuila, junto con Nuevo León, en la primera entidad en superar el umbral del 50% de la población fuera de la pobreza y la vulnerabilidad, desde que se mide este indicador.
En cuanto a la superación de carencias, el Secretario detalló que “142 mil 100 personas dejaron atrás la pobreza moderada, bajando este indicador del 16.4 al 11.6 % y 33 mil 200 personas superaron la pobreza extrema”.
Coahuila también sobresale en el indicador de vivienda, ubicándose en primer lugar nacional, al tener el 97.5% de las familias fuera de la carencia por calidad y espacios de la vivienda.
Los programas sociales como la tarjeta “Mera Mera Mejora” han generado ahorros de más de 1,000 millones de pesos en dos años, complementando esfuerzos como el Mercadito Mejora y la entrega de huevo y leche.
A pesar de estos récords, el compromiso se mantiene, según el titular de la secretaría: “No obstante, estos avances, el gobernador y su equipo mantenemos el compromiso de enfocar nuestros esfuerzos en las y los coahuilenses que aún viven en condición de vulnerabilidad”.
Al finalizar, el Secretario concluyó que los números y rankings son solo el inicio, pues “al salir por esa puerta estas cifras se encontrarán su verdadero significado. Se convertirán en los nombres y rostros de las familias”.