Mastógrafos móviles del IMSS recorrerán Coahuila en septiembre; consulta fechas y sedes

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    Mastógrafos móviles del IMSS recorrerán Coahuila en septiembre; consulta fechas y sedes
    Las unidades móviles de mastografía operarán de 08:00 a 18:00 horas en las fechas programadas por el IMSS. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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El servicio gratuito está dirigido a mujeres derechohabientes mayores de 40 años; las interesadas deberán consultar previamente los requisitos en su unidad médica

Mastógrafos móviles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recorrerán durante septiembre distintas unidades médicas de Coahuila para realizar estudios gratuitos a mujeres derechohabientes mayores de 40 años.

El IMSS informó que las unidades estarán disponibles en municipios de las regiones Norte, Carbonífera, Centro, Laguna y Sureste, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, con fechas establecidas para cada clínica u hospital.

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David Alejandro Obando Izquierdo, coordinador en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, explicó que las derechohabientes interesadas deberán solicitar información en su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción o en el Hospital General de Zona correspondiente para conocer los requisitos de acceso al estudio.

De acuerdo con el instituto, las mastografías forman parte de las acciones para detectar oportunamente cáncer de mama y otras anomalías.

En la Región Norte, el mastógrafo estará en la UMF No. 79 de Piedras Negras los días 7, 22 y 29 de septiembre; en la UMF No. 81 de Ciudad Acuña, el 8 y 21; en la UMF No. 87 del mismo municipio, el 9 y 28; y en la UMF No. 64 de Morelos, el día 30.

$!El IMSS llevará mastógrafos móviles a unidades médicas de cinco regiones de Coahuila durante septiembre.
El IMSS llevará mastógrafos móviles a unidades médicas de cinco regiones de Coahuila durante septiembre. CORTESÍA

Para la Región Centro se programaron visitas al HGZ No. 7 de Monclova los días 1 y 14 de septiembre; a la UMF No. 9 de Frontera, el día 2; a la UMF No. 10 de San Buenaventura, el 3; a la UMF No. 85 de Frontera, el 4; y a la UMF No. 8 de Castaños, el 18.

En la Región Carbonífera, la unidad móvil estará en la UMF No. 25 de Múzquiz el 11 de septiembre; en la UMF No. 31 de Barroterán, el 19; en la UMF No. 23 de Sabinas, el 23; en el HGSZ No. 27 de Palaú, el 24; y en el HGZ No. 24 de Nueva Rosita, el 25.

Para la Región Sureste, las visitas contempladas corresponden a la UMF No. 3 de Ramos Arizpe el 21 de septiembre; al HGSZ No. 6 de Parras, el día 22; y a la UMF No. 88 de Ramos Arizpe, el 28.

$!Las derechohabientes mayores de 40 años pueden solicitar información en su unidad médica sobre los requisitos para acceder al estudio.
Las derechohabientes mayores de 40 años pueden solicitar información en su unidad médica sobre los requisitos para acceder al estudio. CORTESÍA

La Región Laguna tendrá jornadas en la UMF No. 83 de Matamoros el 7 de septiembre; en la UMF No. 80 de Torreón, el 23; en la UMF No. 66 de Torreón, los días 2, 10, 17 y 25; en la UMF No. 93, el día 3; y en el HGZ No. 18, el 8.

El HGZ No. 16 de Torreón tendrá cinco jornadas, programadas para los días 1, 9, 18, 24 y 30 de septiembre. En San Pedro, el mastógrafo llegará al HGSZ No. 21 el día 11, mientras que para el HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero el boletín establece una jornada el 14 de septiembre.

El IMSS reiteró que las mastografías serán gratuitas para las derechohabientes y recomendó acudir previamente a la unidad de adscripción para solicitar información sobre los requisitos necesarios.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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