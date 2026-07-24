Matamoros: consternación por muerte de Andrea; investigan al padrastro por presunto feminicidio

MATAMOROS, COAH.- Un profundo repudio e indignación ha causado entre la comunidad de Matamoros el fallecimiento de la menor Andrea, tras informarse sobre la detención de su padrastro y la apertura de una indagatoria bajo el protocolo de presunto feminicidio. Las investigaciones que encabeza la Fiscalía General del Estado de Coahuila abarcan también a la madre de la niña, con el propósito de esclarecer cómo ocurrieron los hechos registrados este jueves.

Según los reportes preliminares, familiares llevaron a Andrea a las instalaciones de la Cruz Roja argumentando que sufría un cuadro grave de fiebre e infección, por lo que requería atención médica urgente. No obstante, al iniciar la revisión física, paramédicos y médicos detectaron indicios que descartaban la versión inicial. La menor presentaba múltiples golpes y huellas evidentes de violencia en diferentes partes del cuerpo, lo que alertó al personal sobre un posible caso de maltrato infantil severo. Al concluir la valoración clínica, los socorristas constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. ACTIVAN PROTOCOLOS Ante este panorama, la institución activó de inmediato los protocolos correspondientes y notificó a las corporaciones de seguridad y a las autoridades ministeriales. Elementos policiales y de investigación arribaron al sitio para iniciar las indagatorias, recopilar entrevistas y evidencias orientadas a reconstruir las horas finales de la niña e identificar a las personas responsables de su custodia. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá definir la causa exacta del deceso, así como la gravedad y temporalidad de las lesiones.

Dichos dictámenes periciales serán fundamentales para integrar la carpeta de investigación y fincar las responsabilidades legales que correspondan. El caso ha generado profunda consternación entre la ciudadanía, que ha manifestado su rechazo ante la violencia que presuntamente sufrió la menor. La autoridad ministerial continuará con las investigaciones para esclarecer el origen de las lesiones y determinar la posible participación o responsabilidad de quienes se encontraban a cargo de su cuidado. Actualmente, el padrastro permanece sujeto a investigación por el delito de presunto feminicidio, al tiempo que continúan las diligencias respecto de la madre de la víctima. Las determinaciones finales y los cargos formales dependerán de los resultados periciales y ministeriales para llevar ante la justicia a los presuntos responsables del caso de Andrea.