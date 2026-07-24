Matamoros: consternación por muerte de Andrea; investigan al padrastro por presunto feminicidio

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Coahuila
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    Matamoros: consternación por muerte de Andrea; investigan al padrastro por presunto feminicidio
    La muerte de Andrea provocó consternación entre habitantes de Matamoros, mientras la Fiscalía mantiene abierta una investigación por presunto feminicidio. REDES SOCIALES

La madre de la menor también forma parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado para esclarecer el deceso ocurrido este jueves

MATAMOROS, COAH.- Un profundo repudio e indignación ha causado entre la comunidad de Matamoros el fallecimiento de la menor Andrea, tras informarse sobre la detención de su padrastro y la apertura de una indagatoria bajo el protocolo de presunto feminicidio.

Las investigaciones que encabeza la Fiscalía General del Estado de Coahuila abarcan también a la madre de la niña, con el propósito de esclarecer cómo ocurrieron los hechos registrados este jueves.

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Según los reportes preliminares, familiares llevaron a Andrea a las instalaciones de la Cruz Roja argumentando que sufría un cuadro grave de fiebre e infección, por lo que requería atención médica urgente.

No obstante, al iniciar la revisión física, paramédicos y médicos detectaron indicios que descartaban la versión inicial.

La menor presentaba múltiples golpes y huellas evidentes de violencia en diferentes partes del cuerpo, lo que alertó al personal sobre un posible caso de maltrato infantil severo.

Al concluir la valoración clínica, los socorristas constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

ACTIVAN PROTOCOLOS

Ante este panorama, la institución activó de inmediato los protocolos correspondientes y notificó a las corporaciones de seguridad y a las autoridades ministeriales.

Elementos policiales y de investigación arribaron al sitio para iniciar las indagatorias, recopilar entrevistas y evidencias orientadas a reconstruir las horas finales de la niña e identificar a las personas responsables de su custodia.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá definir la causa exacta del deceso, así como la gravedad y temporalidad de las lesiones.

$!La menor fue llevada a las instalaciones de la Cruz Roja de Matamoros, donde el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales y activó los protocolos correspondientes.
La menor fue llevada a las instalaciones de la Cruz Roja de Matamoros, donde el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales y activó los protocolos correspondientes. REDES SOCIALES

Dichos dictámenes periciales serán fundamentales para integrar la carpeta de investigación y fincar las responsabilidades legales que correspondan.

El caso ha generado profunda consternación entre la ciudadanía, que ha manifestado su rechazo ante la violencia que presuntamente sufrió la menor.

La autoridad ministerial continuará con las investigaciones para esclarecer el origen de las lesiones y determinar la posible participación o responsabilidad de quienes se encontraban a cargo de su cuidado.

Actualmente, el padrastro permanece sujeto a investigación por el delito de presunto feminicidio, al tiempo que continúan las diligencias respecto de la madre de la víctima.

Las determinaciones finales y los cargos formales dependerán de los resultados periciales y ministeriales para llevar ante la justicia a los presuntos responsables del caso de Andrea.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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