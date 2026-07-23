Citan a jefe de CPKC por huachicol fiscal de 144 millones de litros en aduanas

Antes denominada Kansas City Southern de México, la ferroviaria fue contratada para transportar de Estados Unidos a México buena parte de los petrolíferos que presuntamente entraron de contrabando, tanto en el caso de los militares como en el que se imputa a Ernesto Ruffo Appel.

Un juez federal autorizó interrogar como testigo a Óscar Augusto del Cueto Cuevas, presidente y representante ejecutivo del gigante ferroviario Canadian Pacific Kansas City ( CPKC ), por el contrabando de 144 millones de litros de hidrocarburos por la Aduana de Matamoros, en el que se implica a mandos militares.

Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Edomex, concedió a dos procesados el auxilio judicial para que sus defensores interroguen por escrito y en forma presencial al ejecutivo de la trasnacional sobre el caso de los 144 millones de litros de hidrocarburos.

Según constancias judiciales, se trata de una solicitud presentada al juez por Jaime Mauricio Valadez Licea y Claudia Rojas García, presidente y accionista de Jumandi Group, ambos procesados y en prisión por el delito de delincuencia organizado.

El 30 de junio pasado el juez ordenó a la FEMDO citar a Del Cueto en sus instalaciones para un interrogatorio con la defensa en forma presencial y, en consecuencia, la Fiscalía lo requirió para el 14 de julio; Sin embargo, no se presentó.

Por ello, al día siguiente, Abril Irene Cristerna López, administradora del Centro de Justicia de Almoloya, giró un nuevo oficio para insistirle a la FGR con la realización de esta diligencia e informarle de su resultado.

Del Cueto ha sido requerido para declarar como testigo en el caso de la supuesta red que contrabandeó 174 ferrotanques con 144 millones 508 mil 856 litros de diésel, nafta y gasolina a través de la Aduana de Matamoros, cargas que ingresaron al país simulando ser solución de cloruro de calcio, entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025.

REFORMA publicó que por este caso están prófugos de la justicia los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, ambos titulares de la Aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, así como el teniente de Policía Militar Jorge García García, exsubdirector de Operación Aduanera del mismo recinto.

Del total de los envíos, el 21 de julio del año pasado la FGR aseguró en esa aduana 17 carrotanques con un millón 607 mil 433 litros de diésel y 14 mil 260 litros de nafta ligera. Todos los carrotanques eran de Kansas City Southern de México, empresa que fue contratada por Servicios Aduanales JR, dueño cuyo Armando III Riestra Fernández está en la cárcel.

De acuerdo con la FGR, la ferroviaria le documentó que los productos que embarcó en Estados Unidos eran hidrocarburos, información que contrasta con la reportada por la Aduana de Matamoros, en cuyos registros se indicaba que era cloruro de calcio.

“De los 174 ferrotanques durante el periodo del 1 de junio al 22 de julio de 2025, se identificó que en dichos pedimentos se declararon ante la autoridad aduanera la mercancía transportada como 'solución de cloruro de calcio', sin embargo, se advierte que en los registros proporcionados por la empresa transportista Kansas City Southern de México (KCSM), la carga fue referida como hidrocarburos: diésel, aceite diésel, gasolina y nafta ligera y de los los cuales además confirman el arribo de la mercancía a su destino final, lo que genera una inconsistencia relevante entre la información declarada ante la autoridad aduanera y la reportada por el transportista” , dice.