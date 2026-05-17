Coahuila suma más de 12 mil empleos en abril y se coloca entre los líderes nacionales

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    Coahuila suma más de 12 mil empleos en abril y se coloca entre los líderes nacionales
    El sector de la construcción fue uno de los principales impulsores del crecimiento laboral en Coahuila, al concentrar más de 5 mil nuevos empleos en abril. CORTESÍA

Coahuila registró durante abril de 2026 un total de 12 mil 457 nuevos empleos formales, cifra que colocó a la entidad como la segunda con mayor generación de puestos de trabajo en el país durante ese mes, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El reporte oficial señala que entre enero y abril del presente año el estado acumuló 17 mil 897 nuevos empleos registrados ante el IMSS, resultado que autoridades estatales atribuyeron a las condiciones de estabilidad, competitividad y paz laboral en la entidad.

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$!Durante los primeros cuatro meses de 2026, Coahuila acumuló casi 18 mil nuevos empleos formales registrados ante el IMSS, según datos oficiales.
Durante los primeros cuatro meses de 2026, Coahuila acumuló casi 18 mil nuevos empleos formales registrados ante el IMSS, según datos oficiales. CORTESÍA

Uno de los sectores con mayor crecimiento fue el de la construcción, actividad que durante abril concentró 5 mil 841 nuevos empleos formales.

Además, las diferentes regiones de Coahuila reportaron incrementos en el número de trabajadores asegurados ante el instituto.

Actualmente, la entidad cuenta con 857 mil 955 trabajadores afiliados al IMSS y un total de 126 mil 048 unidades económicas, según cifras oficiales.

Como parte de las estrategias de vinculación laboral, durante mayo continúan realizándose ferias de empleo en diversas ciudades del estado.

El pasado 13 de mayo se desarrolló una jornada en Saltillo con la participación de 22 empresas, las cuales ofertaron más de 600 vacantes para distintos perfiles laborales.

$!Autoridades estatales destacaron que el crecimiento en empleo refleja la confianza de inversionistas y empresarios en la estabilidad laboral y económica de Coahuila.
Autoridades estatales destacaron que el crecimiento en empleo refleja la confianza de inversionistas y empresarios en la estabilidad laboral y económica de Coahuila. CORTESÍA

Asimismo, el próximo 22 de mayo se llevará a cabo una nueva feria del empleo en Torreón, específicamente en el Gimnasio de la Unidad Deportiva, ubicado en el cruce del bulevar Revolución y Paseo de La Rosita.

Las autoridades estatales señalaron que continuará el trabajo coordinado con el sector productivo para fortalecer la generación de empleo formal y ampliar las oportunidades laborales en Coahuila.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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