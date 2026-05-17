Coahuila suma más de 12 mil empleos en abril y se coloca entre los líderes nacionales

Coahuila registró durante abril de 2026 un total de 12 mil 457 nuevos empleos formales, cifra que colocó a la entidad como la segunda con mayor generación de puestos de trabajo en el país durante ese mes, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El reporte oficial señala que entre enero y abril del presente año el estado acumuló 17 mil 897 nuevos empleos registrados ante el IMSS, resultado que autoridades estatales atribuyeron a las condiciones de estabilidad, competitividad y paz laboral en la entidad.

Uno de los sectores con mayor crecimiento fue el de la construcción, actividad que durante abril concentró 5 mil 841 nuevos empleos formales. Además, las diferentes regiones de Coahuila reportaron incrementos en el número de trabajadores asegurados ante el instituto. Actualmente, la entidad cuenta con 857 mil 955 trabajadores afiliados al IMSS y un total de 126 mil 048 unidades económicas, según cifras oficiales. Como parte de las estrategias de vinculación laboral, durante mayo continúan realizándose ferias de empleo en diversas ciudades del estado. El pasado 13 de mayo se desarrolló una jornada en Saltillo con la participación de 22 empresas, las cuales ofertaron más de 600 vacantes para distintos perfiles laborales.

Asimismo, el próximo 22 de mayo se llevará a cabo una nueva feria del empleo en Torreón, específicamente en el Gimnasio de la Unidad Deportiva, ubicado en el cruce del bulevar Revolución y Paseo de La Rosita. Las autoridades estatales señalaron que continuará el trabajo coordinado con el sector productivo para fortalecer la generación de empleo formal y ampliar las oportunidades laborales en Coahuila.

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