Mejorará obra del Camino del Real la conectividad en Ramos Arizpe: Alcalde

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la obra del Camino del Real representa un proyecto estratégico para mejorar la conectividad, seguridad y movilidad en la zona poniente del municipio, considerada una de las áreas con mayor crecimiento. El edil señaló que esta obra es resultado del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y responde a un compromiso asumido con las familias del sector, al impactar directamente en su calidad de vida.

Detalló que el Camino del Real es una obra integral que contempla vialidad pavimentada, ampliación de carriles para agilizar la circulación, un camellón central y la instalación de alumbrado público con luminarias LED.

Asimismo, resaltó que esta infraestructura permitirá una conexión más eficiente entre colonias y fraccionamientos con la carretera a Los Pinos, lo que contribuirá a reducir los tiempos de traslado entre distintos puntos de la ciudad. “Este camino viene a resolver una necesidad muy clara de las familias: moverse mejor, con más seguridad y en menos tiempo. Así es como estamos trabajando todos los días, con obras que sí se sienten”, expresó el alcalde. Con este tipo de acciones, los gobiernos estatal y municipal avanzan en la consolidación de una red urbana moderna, funcional y acorde al crecimiento ordenado del municipio.

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