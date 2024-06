Mejores camiones y choferes menos groseros: ciudadanos de Saltillo votan en favor del peatón

Ciudadanos de Saltillo pidieron al nuevo Alcalde apostar por la movilidad y mejorar las vías públicas, la luminaria y la seguridad para el peatón ¿Tú qué opinas?

La urgencia de mejorar la movilidad y el transporte público fue una de las motivaciones para salir a ejercer el derecho al voto este domingo 2 de junio en Saltillo. María del Rosario Salas, vecina de la colonia Morelos, afirmó para VANGUARDIA que las combis se quitan muy temprano, los días de escuela no pasan y los choferes han llegado a ser muy groseros. TE PUEDE INTERESAR: Avanzan elecciones sin disturbios en Monclova a mitad de la jornada, reporta Seguridad Pública “Hay muchas personas que trabajan y pues no tienen el mueble. Hay hasta cuatro personas en una familia y ¿cómo le hace uno? Aparte me gustaría más que nada que los choferes no sean tan groseros, no se espera uno para cuando se sube o cuando baja”, indicó la mujer de 71 años. La vecina aseguró que para las 8:30 o nueve de la noche ya no pasa el camión de la ruta 8 que le lleva al centro. Aseguró que regularmente tiene que esperarla media hora para que pase y después tarda otros 30 minutos en llegar a la Zona Centro. “Tardamos una hora máximo, aunque a veces más cuando pasan y no se paran. Por las secundarias a veces ya vienen llenos y ya no se paran en la esquina, se vienen hasta acá y hay que esperar otro”, mencionó Salas. Aseguró que si bien ejerce cada año su derecho al voto, esta vez busca que se mejoren las condiciones del transporte.

Por su parte, Laura Padilla de 59 años también consideró que se puede mejorar el transporte público, pues por ejemplo a su lugar de trabajo es mucho más rápido hacerlo en taxi. TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuáles son las propuestas originales de Sheinbaum y cuáles darán continuidad a AMLO? “La nueva Mirasierra se tarda de 45 minutos a una hora en pasar. Pasa y tengo que recorrer todo Mirasierra hasta Mi Plaza Mirasierra y de ahí tomar otra combi, la Misión Cerritos, para ir a la universidad de Durango. Termino haciendo casi dos horas”, contó. Aunado al tiempo de traslado, para Laura el costo de los servicios de transporte por aplicación como InDrive, aunque han ido aumentando los precios en los últimos meses pues le han cobrado hasta 90 pesos por un tramo relativamente corto. Además de la mejora en el transporte, Laura consideró que Saltillo puede tener mejores espacios públicos con áreas de juegos para que se diviertan las infancias. Fabiola Garza, también de la colonia Nuevo Mirasierra, calificó como “pésimo” el servicio de transporte público pues hace hasta una hora de camino para llegar a la zona centro. “Yo voto para que se metieran transportes más cómodos para la gente, porque también pues no hay lugares designados para personas embarazadas, o muchas veces van bien llenos, va gente parada, amontonadas en la puerta”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ciudadanía no va a respaldar a Morena’, dice Verónica Martínez, dirigente del PRI en Torreón También en la colonia Nuevo Mirasierra vive Jesús Bocanegra de 39 años, quien calificó el servicio de transporte como “no muy bueno”, pues llega a tardar hasta dos horas para llegar a su trabajo. “Voto para que mejore, más que todo ahorita por el clima que se está viendo, que climatizaran las unidades, que las mejoraran, porque sí hay muchas unidades en pésimas condiciones”, expresó.

Herlinda Castillo Cabello mencionó que ella opta por viajar el taxi porque las combis le cobran mucho para ir al Seguro o a la Cruz Roja y “no pasan por donde uno va”. “Como se me pasaron las citas, tengo que irme a las 5:00 a.m. para que me den consulta y tengo que irme en un carro y cobra mucho, no hay combis para allá para el seguro”, dijo la vecina.

MUJERES EN SILLA DE RUEDAS PIDEN A NUEVO ALCALDE DE SALTILLO CONSTRUIR RAMPAS ADECUADAS

En las casillas instaladas en la Escuela Secundaria Número 5, en la colonia La Minita, dos mujeres votantes en sillas de ruedas demandaron la instalación de rampas adecuadas para su desplazamiento, banquetas en buen estado y no obstaculizadas por vehículos y otros objetos. El mismo plantel carece de rampas de acceso, al interior hay varias, pero mal construidas, con pronunciada pendiente o muy angostas, así que es muy complicado utilizarlas por sí solas, se requiere la ayuda de personas con fortaleza para maniobrarlas. TE PUEDE INTERESAR: ‘Tenemos una tendencia irreversible; voy a ser el próximo Alcalde de Saltillo’, dice Javier Díaz Alma Delia López Zapata tiene 45 años. Seis años atrás se le encajó un vidrio en el pie izquierdo, al ser diabética el tratamiento se complicó y en poco tiempo le fueron cortando dedos, talón, tobillo, hasta llegar a la rodilla. Perdió la visión de un ojo y con el otro ve borroso. Antes planchaba ropa ajena, sin embargo, se rompió la prótesis que compró en 12 mil 500 pesos y no puede trabajar. Dice que acudió con una lideresa en busca de apoyo y se la negaron; antes le fabricaron una prótesis en el CREE, pero les fallaron las medidas y utilizarla le ocasionaba mucha incomodidad, le provocó callos y ampollas. Le propuso al CREE pagar la prótesis (alrededor de 15 mil pesos) con el particular que la atendió previamente, sin embargo, rechazaron la petición. “No les estoy pidiendo una pierna, nomás porque quiero, lo necesito de perdido para moverme en la casa, ahorita ando sentada en el piso haciendo las cosas”, señala, al indicar que moverse en sillas de ruedas es muy complicado. “Que pongan más rampitas porque ahorita batallé mucho, se atravesó una camioneta en la mera rampa, lo bueno que mi hermana me trajo hasta acá para subir, no respetan a un discapacitado, ¿usted cree que me gusta andar así en la silla? Prefiero trabajar, por eso les dije que me ayudaran con la prótesis”. Tras señalar la importancia de acudir a votar, pidió a quien gane la elección por la alcaldía apoyo para comprar la prótesis y la silla de ruedas porque ya se descompone. Para facilitarle el voto, le llevaron las boletas y el marcador afuera de la casilla y le entintaron el dedo. La señora María Dolores Moreno, de 77 años, sufrió una caída hace casi año y medio, se quebró una pierna y la cadera, no puede caminar por falta de fuerzas. Refiere que las autoridades deben construir más rampas y arreglar las existentes porque es muy difícil desplazarse sobre ellas. “Ellos piden el voto, uno se los da y ellos no responden, la silla ya no me sirve, si ando apenas, necesito una silla porque mi enfermedad va para largo, me dio una embolia, no puedo ni con la andadera”, señala. PIDEN MEJORES CALLES, MENOS BACHES Y SEGURIDAD EN SALTILLO

Vecinos del oriente de la ciudad padecen con las vialidades en mal estado, aunque valoran la tranquilidad que se vive La calidad de las calles y la mejora en la infraestructura es un tema que aqueja a los saltillenses que salieron a votar este domingo 2 de junio. Para Teodoro Rodríguez Izquierdo, vecino de la colonia Zaragoza, la reparación de baches es “de regular a buena” considerando la falta de presupuesto que recibe el municipio por parte de la federación. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ‘Solo pido que no me quiten mi pensión’, dice doña Martha Mencionó que votó esperando que Saltillo tenga mejor asignación federal de presupuesto en todos los ámbitos, tanto seguridad, educación y programas sociales. Por su parte, Martín Sandoval, vecino de la colonia Morelos, mencionó que las vialidades ya están saturadas y se puede buscar hacer algo mejor en cuanto a infraestructura. “(Con ) los topes siempre falta porque la calidad con la que están hechas las calles deja mucho que desear, entonces cualquier lluvia abre un montón de baches que tardan en ser reparados”, mencionó el ciudadano, quien acudió a la Secundaria Técnica 56 para ejercer su voto. Sandoval, de 58 años, consideró que el problema del bacheo en Saltillo sí tiene solución, pero para ello se debe combatir primero la corrupción, para que así las calles puedan ser reparadas con mayor calidad. TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Agua y más horas de servicio; votantes piden solución a desabasto y fugas Respecto a si considera eficiente que el municipio se haga cargo de los daños provocados por baches, Martín consideró que si bien no le ha tocado ejercerlo, no sería necesario si se hacen calles de calidad. “Se podría evitar con lo mismo que ya comentamos, con la buena calidad de las calles, te evitas estar teniendo que hacer pagos que no tendrías por qué hacer, si las calles estuvieran bien hechas. “Saltillo es una ciudad tranquila, yo creo que está vista así por muchos otros estados, me gustaría que siguiera así, nada más que tuviera mejores vialidades”, puntualizó. BANQUETAS TRANSITABLES PARA EL PEATÓN Y LUMINARIA EN LAS CALLES DE SALTILLO

La mejora en el estado de las banquetas y la infraestructura para personas peatones fue otra razón por la que se ejerció el voto este domingo 2 de junio en Saltillo. Vecinos del poniente de la capital coahuilense coincidieron en que las banquetas están invadidas, les falta nivelarse o simplemente son inexistentes o les hace falta luminarias en la noche. TE PUEDE INTERESAR: Resumen de las Elecciones 2024 en Coahuila: Todo lo que debes de saber sobre lo ocurrido durante las votaciones Dora Alicia, vecina de la colonia Nuevo Mirasierra, acudió a su casilla con la ayuda de un bastón a la secundaria General 21 Javier Luis Cabello Siller, la cual no cuenta con banqueta en la totalidad de su manzana. “Sí falta mucho en ese aspecto, sí falta bastante conciencia sobre las personas que padecemos de alguna discapacidad. Yo como quiera camino y traigo bastón, pero hay otras personas que tienen una situación más difícil, con una silla de ruedas es más complicado”, manifestó la vecina de 58 años. Agregó que una vez que terminen las elecciones, le gustaría ver que se realicen acciones que realmente mejoren las calles, pues consideró que son pocas las veces en que las autoridades se ponen en el lugar de las personas con discapacidad. “Tenemos cosas buenas que nos han beneficiado a todos, obviamente, pero siempre se puede ser mejor, siempre podemos ser mejores”, puntualizó. UNA ODISEA CAMINAR, SALTILLENSES SEÑALAN QUE CALLES SON INTRANSITABLES Por su parte, Alejandro Rodríguez de 44 años acudió a la Secundaria Óscar Flores Tapia en la colonia Zaragoza apoyándose de unas muletas, pues después de que un taxi lo atropelló, no pudo tener movilidad en una pierna. TE PUEDE INTERESAR: ‘Tengo el sueño de una casa grande, espaciosa’: Édgar, habitante de Saltillo Rodríguez consideró que las banquetas están en pésimo estado, pues tiene importantes complicaciones para caminar a través de ellas con movilidad limitada. “Batallo mucho para poder caminar, hace mucha falta más infraestructura en ese aspecto para nosotros las personas con discapacidad. Faltan más rampas, más pavimentación y mejores banquetas”, agregó. También mencionó que al dedicarse al comercio, ha notado que el fenómeno se presenta en varias colonias de la ciudad, no solo en la Zaragoza. No obstante, señaló que “acá arriba, donde está toda la gente más vulnerable, si batalla uno mucho, pues no hay pavimento, no hay nada. Entonces nosotros, por ejemplo, tanto como las sillas de ruedas como nosotros, batallamos mucho para entrar a esas colonias de acá arriba de Lomas de Zapalinamé, todas esas que están más abandonadas”.

