Menor de 13 años intenta quitarse la vida en Frontera, Coahuila; dejó carta de despedida a su familia

Una menor de 13 años fue rescatada con vida en el municipio de Frontera, Coahuila, tras intentar quitarse la vida en el interior de su domicilio. El caso ha generado conmoción y ha reavivado el llamado urgente a atender la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con los primeros reportes, fue su abuela, Yessica Imelda, de 47 años, quien hizo el hallazgo alrededor de las 08:00 horas de ayer miércoles, al encontrar a su nieta, identificada como Valeria, colgada e inconsciente en el cuarto de lavado. De inmediato, la mujer la descolgó y solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia.

A su llegada, los socorristas encontraron a la menor aún con signos vitales, por lo que al reanimarla pudo responder a los cuestionamientos con orientación en tiempo y espacio, lo que facilitó su estabilización inicial.

La menor fue trasladada a un hospital de la región, donde quedó bajo observación médica especializada, mientras las autoridades iniciaron el protocolo correspondiente de atención integral y protección a la infancia.

En el lugar de los hechos se localizó una carta de despedida escrita por Valeria, dirigida a sus padres, abuela, tíos y hermano.

LA CARTA

“Mami, tia, tio, hermanos espero y me perdonon ya me sentio moy solita, lo hice porque sentía que Seria unasolución, abuela perdón Por todo lo que le hice pasar! por mi mala cabezas tía lesly cuida mocho a los niños,diganle a mi mamá que sea fuerte y que no vuelva a lo mismo que lo haga por mi y por mis hamanos que meperdone por no esperarla, y a mi papa que sea fuerte que le eche ganos, a obed que ojala y en otra vida vuelvahacer mi hermano que no se me dio conocer al bebé pero que lo cuide muchos.A titi que le eche ganas a la escuela y que sea fuerte por estar sin mi no se olviden de mi mami échele gana a sutrabajo y ojala y su rodilla se mejore, cuidense estare en un lugar mejor y vendre a visitar los Siendo unamariposa. LOS AMO”.

ASÍ PUEDES DETECTAR A TIEMPO SEÑALES DE ALERTA EN LOS MENORES

Detectar problemas de depresión e intentos de suicidio en niños y adolescentes puede ser complejo, ya que muchas veces no expresan directamente lo que sienten.

Sin embargo, existen señales de alerta que padres, maestros y cuidadores deben conocer para intervenir a tiempo.

SEÑALES DE DEPRESIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Cambios en el estado de ánimo

Tristeza persistente o inexplicable

Irritabilidad, enojo constante o explosiones de rabia

Llanto frecuente, incluso por situaciones mínimas

Aislamiento social

Se aleja de amigos o familiares

Pierde interés en actividades que antes disfrutaba

Evita reuniones, juegos o clases

Alteraciones del sueño y apetito

Duerme demasiado o tiene insomnio

Come en exceso o pierde el apetito de manera abrupta

Se queja de fatiga constante

Bajo rendimiento escolar o desmotivación

Baja en calificaciones

Falta de concentración

Comentarios como “no puedo”, “para qué”, “no vale la pena”

Autoimagen negativa

Se expresa con frases como “soy un estorbo”, “no sirvo para nada”

Se compara negativamente con los demás

Baja autoestima evidente

SEÑALES DE ALERTA DE INTENTO SUICIDA

Habla sobre la muerte o deseos de desaparecer

Comentarios como “quisiera no existir” o “estarían mejor sin mí”

Conductas autolesivas

Cortarse, golpearse, arrancarse el cabello, quemarse

Uso de mangas largas para ocultar heridas

Regala pertenencias importantes

Se despide o da a otros objetos con valor emocional

Carta de despedida o búsquedas en internet

Escribir notas, dibujos, canciones que aluden a la muerte

Buscar métodos para quitarse la vida

Cambios repentinos en el comportamiento

De pronto se muestra “tranquilo” o demasiado en paz luego de un periodo depresivo (puede ser señal de que ya tomó una decisión)

QUÉ HACER ANTE ESTAS SEÑALES

No minimizar sus emociones: evitar frases como “no es para tanto” o “solo quiere llamar la atención”.

Escuchar sin juzgar: crear un espacio seguro para hablar abiertamente.

Buscar ayuda profesional: acudir con un psicólogo o psiquiatra especializado en infancias o adolescencia.

Acompañar y observar: mantenerse presente y activo en su vida diaria.

Retirar objetos de riesgo: cuerdas, medicamentos, armas u otros materiales peligrosos.

LÍNEAS DE AYUDA EN MÉXICO

Línea de la Vida – 800 911 2000

Emergencias – 911

Detectar a tiempo puede salvar una vida. La depresión no es una fase ni un capricho: es una condición seria que requiere atención, cuidado y comprensión.

