‘Mi mamá camina todo el día’: el esfuerzo detrás de las elecciones para que tú votes en Coahuila

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    ‘Mi mamá camina todo el día’: el esfuerzo detrás de las elecciones para que tú votes en Coahuila
    La mujer relató que su madre, de 62 años, recorre diariamente colonias de Saltillo para convencer a ciudadanos de participar como funcionarios de casilla. REDES SOCIALES

La publicación de una joven sobre el trabajo de su madre, capacitadora electoral del INE en Coahuila, exhibió el desgaste físico y emocional que enfrentan quienes recorren colonias durante meses para integrar las mesas directivas de casilla

Hoy se llevan a cabo elecciones en Coahuila para renovar el Congreso local, y la publicación de una joven en redes sociales abrió el debate sobre el desgaste, la presión y la falta de empatía que enfrentan los capacitadores electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), encargados de conformar las mesas directivas de casilla que hoy recibirán tus votos.

La mujer relató la experiencia de su madre, una trabajadora temporal de 62 años que desde hace cuatro meses recorre diariamente colonias de Saltillo para localizar y convencer a ciudadanos sorteados para fungir como funcionarios de casilla.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arrancan-las-elecciones-para-renovar-el-congreso-del-estado-de-coahuila-EB21207982

En su mensaje, describió jornadas que comienzan a las 8:00 de la mañana, y aunque tienen su tiempo para terminar, la madre de la joven gracias a su compromiso no está satisfecha hasta que logra su meta, por lo que a veces llegan hasta la madrugada.

Los capacitadores caminan durante horas bajo el sol y en sectores considerados inseguros, mientras enfrentan constantes negativas, cancelaciones de última hora y personas que simplemente dejan de responder mensajes o llamadas.

“Son las 10:30 pm y le siguen cancelando funcionarios, el trabajo de 4 meses, porque no solo es caminar kilómetros bajo el sol arriesgando su seguridad, es llegar y estar vaciando papelería hasta la madrugada, su trabajo empieza desde las 8am pero no tiene hora de salida porque me consta que hasta las 2am está vaciando papelería y cada día fue lo mismo”, expone.

“Mi mamá aguanta ganas de llorar viendo los papeles”, escribió la joven, al señalar que incluso después de haber logrado reunir personas para simulacros previos a la elección, muchos desistieron sin previo aviso.

’HASTA USA DINERO DE SU BOLSILLO’

La publicación también exhibe cómo, pese a no ser parte de sus obligaciones, la capacitadora utilizó dinero de su bolsillo para comprar comida, bebidas y refrigerios como agradecimiento para quienes aceptaron participar; sin embargo, de las personas convocadas únicamente acudieron dos al simulacro.

$!La capacitadora electoral compra con su propio dinero. cafés, refrescos, jugos y bocadillos para agradecer a quienes aceptaron participar como funcionarios de casilla.
La capacitadora electoral compra con su propio dinero. cafés, refrescos, jugos y bocadillos para agradecer a quienes aceptaron participar como funcionarios de casilla. REDES SOCIALES

El relato se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios expresaron opiniones divididas: algunos reconocieron el trabajo que realizan los capacitadores electorales y la importancia de la participación ciudadana, mientras otros señalaron las dificultades laborales y personales que enfrentan muchos ciudadanos para aceptar el cargo.

Miles de capacitadores y asistentes electorales en todo el país realizaron recorridos para garantizar la instalación de casillas y el desarrollo de las elecciones, una tarea que depende en gran medida de la disposición de los ciudadanos seleccionados mediante sorteo.

La publicación concluye con un llamado a la responsabilidad y empatía ciudadana, al recordar que la organización de las elecciones requiere trabajo operativo, coordinación y participación social para poder llevar a cabo lo más importante: recibir tu voto.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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