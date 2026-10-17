Miguel Riquelme refuerza medidas de protección en Torreón ante llegada del frente frío número 2

El presidente municipal informó que el albergue de Protección Civil se encuentra preparado para recibir a quienes necesiten refugio, mientras que elementos de Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad participarán en recorridos por distintos sectores de la ciudad para localizar y brindar apoyo a las personas que acepten ser trasladadas.

TORREÓN, COAH.- Ante el descenso de temperaturas que podría alcanzar los 9 grados centígrados por el ingreso del frente frío número 2, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís instruyó poner en marcha operativos especiales para proteger a las personas en situación vulnerable, principalmente a quienes permanecen a la intemperie y requieren un espacio seguro para resguardarse de las bajas temperaturas.

Las medidas fueron abordadas durante la reunión semanal de evaluación de incidencia delictiva, correspondiente a la semana 41, donde además de revisar las condiciones de seguridad en el municipio, se dio seguimiento a las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones recientes.

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias del viernes dejaron una acumulación de 11.3 milímetros, que provocó encharcamientos en diferentes puntos de Torreón, principalmente sobre la avenida Juárez, la colonia Laguna Norte y los carriles laterales del bulevar Torreón-San Pedro. Entre los incidentes atendidos también se reportó el derrumbe de un techo.

Frente a estas condiciones, Riquelme Solís señaló que su administración mantiene una estrategia para mejorar la capacidad de respuesta ante las lluvias, mediante trabajos de reparación de cárcamos, rehabilitación de la planta tratadora y fortalecimiento del equipo operativo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

En este sentido, destacó la reciente entrega de unidades vactor de alta tecnología al organismo operador, destinadas a reforzar las labores de limpieza y desazolve de la infraestructura sanitaria, así como la atención de problemas relacionados con la acumulación de agua.

Otra de las instrucciones del presidente municipal fue intensificar la inspección de los pozos de absorción, particularmente en aquellos sectores donde se ha detectado el robo de tapas de brocales, situación que representa un riesgo para peatones y automovilistas, especialmente durante las precipitaciones.

Para estas revisiones participarán cuadrillas del SIMAS y personal de Protección Civil, con el propósito de identificar condiciones de riesgo y atender oportunamente los puntos que requieran intervención.

En materia de seguridad, durante la reunión también se revisaron los dispositivos de vigilancia y vialidad previstos para los próximos eventos masivos en la ciudad, entre ellos encuentros de futbol y un concierto programado en el Coliseo, donde se busca mantener el orden y facilitar la circulación vehicular.

El alcalde subrayó que estas acciones se desarrollan mediante la coordinación permanente con la Fiscalía y las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, tanto para fortalecer la vigilancia como para garantizar una respuesta oportuna ante situaciones que puedan poner en riesgo a la población.

Con el pronóstico de bajas temperaturas y la posibilidad de nuevas condiciones climáticas adversas, el municipio mantendrá la atención preventiva en las zonas de mayor vulnerabilidad, además de las revisiones a la infraestructura pluvial para reducir riesgos y proteger a las familias torreonenses.