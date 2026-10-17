Reparan bomba 52 de SIMAS para normalizar el suministro de agua en Torreón
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El desperfecto se registró en la flecha del equipo, en la colonia Las Brisas; cuatro sectores podrían resentir variaciones en la presión
TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón mantiene trabajos de reparación en la bomba 52, ubicada en la colonia Las Brisas, tras detectar una falla mecánica. El objetivo es restablecer el servicio y reducir las afectaciones a los usuarios.
El desperfecto se presentó en la flecha del equipo, una pieza fundamental para su funcionamiento. Por ello, el personal técnico inició las maniobras para atender el daño, que contemplan el retiro de la tubería y la extracción de la bomba.
De acuerdo con el organismo, estos procedimientos requieren una intervención especializada y podrían prolongarse durante varios días.
Mientras se desarrollan estas labores, las colonias La Roma, Ampliación La Rosita, Impulso Comunal y Las Fuentes podrían presentar variaciones en la presión o irregularidades en el abastecimiento.
Ante esta situación, SIMAS Torreón mantiene jornadas de trabajo ininterrumpidas para avanzar en la reparación y disminuir las molestias a las familias de los sectores involucrados.
Aunque todavía no se ha establecido una fecha precisa para la reactivación del equipo, las cuadrillas continuarán con las maniobras hasta concluir los trabajos.
El organismo operador agradeció la comprensión de los habitantes de las colonias que podrían resultar afectadas durante el proceso.