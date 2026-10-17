Reparan bomba 52 de SIMAS para normalizar el suministro de agua en Torreón

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    Reparan bomba 52 de SIMAS para normalizar el suministro de agua en Torreón
    Las cuadrillas de SIMAS trabajan en el retiro de la tubería y la extracción de la bomba para atender la falla mecánica. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El desperfecto se registró en la flecha del equipo, en la colonia Las Brisas; cuatro sectores podrían resentir variaciones en la presión

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón mantiene trabajos de reparación en la bomba 52, ubicada en la colonia Las Brisas, tras detectar una falla mecánica. El objetivo es restablecer el servicio y reducir las afectaciones a los usuarios.

El desperfecto se presentó en la flecha del equipo, una pieza fundamental para su funcionamiento. Por ello, el personal técnico inició las maniobras para atender el daño, que contemplan el retiro de la tubería y la extracción de la bomba.

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De acuerdo con el organismo, estos procedimientos requieren una intervención especializada y podrían prolongarse durante varios días.

Mientras se desarrollan estas labores, las colonias La Roma, Ampliación La Rosita, Impulso Comunal y Las Fuentes podrían presentar variaciones en la presión o irregularidades en el abastecimiento.

$!El desperfecto se registró en la flecha del equipo, una pieza fundamental para el funcionamiento de la bomba 52.
El desperfecto se registró en la flecha del equipo, una pieza fundamental para el funcionamiento de la bomba 52. SANDRA GÓMEZ

Ante esta situación, SIMAS Torreón mantiene jornadas de trabajo ininterrumpidas para avanzar en la reparación y disminuir las molestias a las familias de los sectores involucrados.

Aunque todavía no se ha establecido una fecha precisa para la reactivación del equipo, las cuadrillas continuarán con las maniobras hasta concluir los trabajos.

$!Los trabajos de reparación requieren una intervención especializada y podrían prolongarse durante varios días.
Los trabajos de reparación requieren una intervención especializada y podrían prolongarse durante varios días. SANDRA GÓMEZ

El organismo operador agradeció la comprensión de los habitantes de las colonias que podrían resultar afectadas durante el proceso.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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