Vuelos de EU y Canadá siguen cancelados a Puerto Vallarta tras muerte del ‘Mencho’

Internacional
/ 23 febrero 2026
    Vuelos de EU y Canadá siguen cancelados a Puerto Vallarta tras muerte del ‘Mencho’
    Las afectaciones persisten tras el caos del domingo, cuando el Ejército mexicano, en una operación en la que recibió inteligencia de Estados Unidos, abatió a un narcotraficante en México. ESPECIAL.

La situación de seguridad en Puerto Vallarta continúa, y las autoridades locales han emitido órdenes para resguardarse

MIAMI.-Aerolíneas como Air Canada, Delta y United Airlines mantienen este lunes vuelos cancelados desde y hacia la ciudad mexicana de Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos de Norteamérica, por la violencia desatada tras el abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’.

El Aeropuerto de Puerto Vallarta (PVR) en Jalisco, estado donde el Ejército mexicano mató el domingo al ‘Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mostraba este lunes vuelos cancelados de las estadounidenses United, Delta, Sun Country, Alaska Airlines, y Southwest, y las canadienses Westjet y Air Canada.

Entre las ciudades impactadas en Estados Unidos estaban Houston, Mineápolis, Los Ángeles, Denver, San Diego, Detroit, Atlanta, Santa Ana, San José, Nueva York, y Phoenix, además de las canadienses Edmonton, Saskatoon, Toronto, Kelowna, Vancouver, Winnipeg, y Regina.

“Los vuelos de Air Canada hacia y desde PVR estarán cancelados”, indicó la empresa canadiense en sus redes sociales.

En contraste, vuelos de American Airlines permanecían conforme a lo planeado, mientras que en Guadalajara, la capital de Jalisco, persistían las operaciones desde Atlanta, Houston, Phoenix, Fort Worth, Las Vegas, San José, Denver, Anchorage y Los Ángeles, con solo Salt Lake City cancelado desde Estados Unidos.

Las afectaciones persisten tras el abatimiento en un operativo en Tapalpa, en Jalisco, del ‘Mencho’, el narcotraficante más buscado en México y líder del CNJG, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región.

En reacción, criminales desataron una ola de violencia en cerca de un tercio de los estados en México, lo que causó la muerte de 25 militares, un custodio y un agente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como 30 integrantes del CJNG, según informó este lunes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los criminales realizaron 85 bloqueos en carreteras federales, además de quema de vehículos, ataques a gasolineras, negocios e instituciones bancarias.

Turistas atrapados en hoteles y condominios mostraron imágenes de humo y ataques en Puerto Vallarta, que el año pasado recibió un récord de 6,26 millones de turistas, un tercio de ellos internacionales, en su mayoría estadounidenses y canadienses, quienes gustan de viajar ahí durante el invierno.

Ante los hechos, el Departamento de Estado mantenía este lunes una alerta de viaje, emitida desde el domingo, “debido a persistentes operaciones de seguridad y bloqueos carreteros relacionados y actividad criminal”, por lo que “urge a los ciudadanos de EE.UU. en varias ciudades en México refugiarse”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes en su conferencia diaria que “todas las carreteras están libres, se puede circular” y que las aerolíneas “suspendieron algunos vuelos de forma preventiva”, pero espera que “en el transcurso del día o, a más tardar, mañana se restablezcan todos los vuelos”.

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

