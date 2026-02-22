El saltillense Austin Rojas es llamado a visorías de Santos Laguna Sub-13
El joven futbolista fue convocado por Santos Laguna para realizar pruebas con la categoría Sub-13, donde buscará integrarse a las fuerzas básicas del club lagunero como parte de su proceso formativo
El fútbol formativo de la región suma un nuevo caso de proyección tras confirmarse que el joven jugador Austin Rojas, conocido dentro del entorno deportivo como el “Zurdo”, fue convocado por el club Santos Laguna para integrarse a un proceso de visorías con su categoría Sub-13.
La invitación representa el inicio de una etapa distinta en el desarrollo del futbolista, quien ahora tendrá la oportunidad de entrenar bajo la metodología de una institución que compite en la Liga MX y que cuenta con una estructura consolidada en sus divisiones inferiores. Este tipo de llamados forma parte de los mecanismos de detección de talento que los clubes profesionales realizan de manera periódica en distintas zonas del país.
Para Rojas, el proceso implica adaptarse a nuevas dinámicas de entrenamiento, exigencias físicas y evaluaciones técnicas que determinarán su posible permanencia dentro del sistema de formación del equipo lagunero. Durante este periodo, los jugadores son observados por entrenadores y visores que analizan aspectos como su toma de decisiones en el campo, capacidad táctica y adaptación al trabajo colectivo.
El inicio de pruebas en fuerzas básicas suele marcar un momento relevante en la carrera de futbolistas en formación, ya que representa el primer acercamiento formal a un entorno profesional. En este caso, el seguimiento por parte de Santos Laguna abre la posibilidad de integrarse a uno de los programas juveniles que nutren de talento a sus planteles mayores.
A partir de ahora, el mediocampista por izquierda buscará aprovechar cada sesión para mostrar sus condiciones y avanzar dentro del proceso de selección. Mientras tanto, su entorno cercano se mantiene atento al desarrollo de esta fase, que podría significar su incorporación definitiva a la estructura del club.
La participación en este tipo de pruebas no garantiza un lugar inmediato, pero sí ofrece experiencia en contextos de mayor exigencia competitiva, fundamentales para quienes aspiran a continuar su formación dentro del fútbol profesional.
Con información de Fanáticos del Futbol