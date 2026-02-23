Hicieron tratos con Trump para acordar aranceles más bajos. Ahora están atrapados

Por: Alexandra Stevenson and River Akira Davis Empezó como una semana de victorias comerciales para el presidente Donald Trump. El martes, Japón se comprometió a invertir 36.000 millones de dólares en Estados Unidos, y el jueves, el presidente de Indonesia firmó en Washington un acuerdo para abrir sectores críticos de la economía del país a las empresas estadounidenses. Las medidas formaban parte de acuerdos comerciales que ambos países habían firmado bajo la amenaza de enormes aranceles, como nunca antes habían tenido que hacer frente: hasta el 35 por ciento en el caso de Japón y el 32 por ciento en el de Indonesia. Trump saludó los avances como señales de que Estados Unidos estaba “VOLVIENDO A GANAR”. TE PUEDE INTERESAR: Afirman que Trump no se retractará de sus acuerdos arancelarios con el Reino Unido y otros países Pero al final de la semana, ya no estaba claro quién estaba ganando, si es que alguien estaba ganando. El viernes, la Corte Suprema anuló la premisa legal de los aranceles punitivos de Trump. Tras el fallo, insistió en que muchos de los acuerdos se mantendrían, aunque incluso reconoció que algunos podrían no hacerlo. La decisión de la corte ha dejado muy incierto el destino de los acuerdos. En Asia, donde se fabrica la mayor parte de las mercancías del mundo, los gobiernos se habían apresurado a cerrar acuerdos con Trump. El objetivo era negociar aranceles más bajos para sus industrias dependientes de la exportación. Muchos líderes gubernamentales que negociaron acuerdos e hicieron promesas importantes se enfrentaron a recriminaciones políticas en sus países, acusados de ceder demasiado y, en ocasiones, incluso de sacrificar la soberanía nacional.

Con los aranceles perjudiciales que pesaban sobre ellos, países como Japón e Indonesia —por no hablar de Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Camboya e India— hicieron concesiones difíciles, como levantar muchos de sus aranceles sobre las importaciones procedentes de Estados Unidos. Algunos incluso prometieron alinearse con Washington en materia de sanciones, cuestiones de seguridad nacional y abastecimiento de minerales críticos, compromisos importantes que han irritado a sus electores internos, así como a socios comerciales como China. Para los países asiáticos que llegaron a acuerdos con Trump, China ocupa un lugar preponderante. En la mayoría de los países, es el socio o rival económico y geopolítico regional más importante. Trump llegó al poder prometiendo contrarrestar la fuerte influencia de China sobre las cadenas de suministro mundiales y, mediante sus acuerdos comerciales, implicar a los países asiáticos vecinos en el esfuerzo. Hasta ahora, China ha mantenido a Trump en un punto muerto en las negociaciones comerciales y podría acabar con un acuerdo mejor que el de sus vecinos y aliados estadounidenses. Ahora, tras la decisión judicial que limita el garrote comercial de Trump, los países de toda Asia se preguntan si cometieron un error al cerrar rápidamente acuerdos con el mandatario y si los acuerdos existentes se mantendrán. “Los países que firmaron acuerdos con Estados Unidos y aceptaron un arancel superior al 15 por ciento están ahora en desventaja”, dijo Steven Okun, director ejecutivo de APAC Advisors, una consultora geopolítica. “¿Vas a renegociar y vas a hacer un trato más duro, ya que la influencia de Trump ha disminuido? ¿O te quedas con lo que tienes para evitar represalias?”, dijo.

El hecho de que los tipos arancelarios reales sigan cambiando incrementa la incertidumbre. Horas después de la sentencia del tribunal, Trump dijo que impondría un arancel global del 10 por ciento, invocando un fundamento jurídico distinto del que había rechazado el tribunal. Luego, el sábado, dijo que lo aumentaría al 15 por ciento. En los últimos meses, Japón, Corea del Sur y Taiwán se aseguraron aranceles del 15 por ciento a cambio de cientos de miles de millones de dólares en inversiones. Para ellos, poco ha cambiado. Indonesia, Malasia y Camboya acordaron aranceles del 19 por ciento a cambio de grandes compras de productos estadounidenses y la apertura de determinados sectores, lo que los coloca en una situación de relativa desventaja frente a las economías asiáticas rivales. Existe otra complicación para los países que consiguieron los primeros acuerdos: muy pocos de ellos han sido ratificados. Mientras Trump actuaba unilateralmente, los funcionarios del otro lado de las negociaciones a menudo necesitan asegurarse la aprobación legislativa en su país. Malasia e Indonesia se apresuraron a señalar públicamente que no habían ratificado sus acuerdos con Washington. Johari Abdul Ghani, ministro de Inversión, Comercio e Industria de Malasia, dijo que su país actuaría en su propio interés y seguiría “diversificando su relación comercial”. Su acuerdo con Estados Unidos ha provocado inestabilidad política interna. Corea del Sur, hablando antes de que Trump cambiara de opinión sobre su nueva tarifa global, dijo que el fallo del viernes “anula el arancel recíproco del 15 por ciento”, aunque se cuidó de no desautorizar el acuerdo. En toda Asia, algunos países siguen negociando acuerdos, y sus gobiernos tratan de insertar el hilo en la aguja en un asunto que ha causado agitación en casa y volatilidad en los mercados financieros. Por ejemplo, Vietnam. El dirigente del país, To Lam, fue uno de los primeros en llamar a Trump tras el anuncio de aranceles del “Día de la Liberación” de abril. Se enfrentaba a un arancel del 46 por ciento después de convertirse en una de las potencias exportadoras del mundo, así como en intermediario de productos fabricados en China que se envían a Estados Unidos, una práctica que Trump prometió poner fin. “Las exigencias del socio son muy elevadas”, declaró este mes Nguyen Sinh Nhat Tan, negociador comercial vietnamita, a los medios de comunicación estatales en Hanoi. “Algunas peticiones van más allá de lo razonable y crean dificultades para las conversaciones, pero seguiremos explicándoles y persuadiéndoles con perseverancia”.