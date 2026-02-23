El ejército colombiano enfrenta una nueva amenaza letal: drones baratos modificados

Por: Max Bearak and Simón Posada Soldados colombianos que defendían una gasolinera propiedad del Estado cerca de la frontera con Venezuela estaban siendo atacados. Dos poderosos grupos insurgentes que llevan décadas luchando contra el Estado colombiano habían estado robando combustible de ella de manera regular. Los soldados estaban acostumbrados a los francotiradores y a las emboscadas, pero ahora tenían que enfrentarse a una nueva arma que sus adversarios tenían por miles: enjambres de pequeños drones, del tipo que los aficionados pueden comprar en Amazon, equipados con ganchos en forma de garras que transportan granadas. TE PUEDE INTERESAR: Trump pide a México a ’intensificar’ sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas En 15 días, los soldados derribaron 50 de ellos, según cuatro funcionarios de seguridad del gobierno familiarizados con la operación. El decimosexto día, apareció un dron mucho más grande, utilizado habitualmente para rociar pesticidas, que transportaba cuatro granadas. El batallón no lo detectó a tiempo. Las granadas explotaron y mataron a un soldado, dijeron los funcionarios. Los cuatro funcionarios de seguridad del gobierno que trabajan en zonas de combate activo en toda Colombia compartieron historias similares con The New York Times, que reflejan lo que dijeron era una tendencia preocupante: el acceso barato a aviones no tripulados fácilmente modificables está trastornando la guerra que el país libra desde hace décadas contra los grupos insurgentes y que pone en aprietos al gobierno. Cada uno de ellos habló bajo la condición de mantener el anonimato para poder discutir cuestiones de seguridad delicadas.

Colombia está adoptando ahora una línea mucho más dura tras años de búsqueda de la paz con los grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), especialmente activo en el Catatumbo, la región fronteriza donde murió el soldado y uno de los campos de batalla más encarnizados del país. Al igual que otros países de América Latina, Colombia está sometida a la presión del presidente Donald Trump para que ataque grupos como el ELN implicados en el narcotráfico o, de lo contrario, se enfrente a castigos, como aranceles, sanciones e incluso la intervención militar. Los drones de uso militar se han convertido en un elemento central de la guerra moderna, como por ejemplo en Ucrania, Gaza y Darfur, en el oeste de Sudán. La guerra con drones en Colombia se caracteriza en gran medida por el uso de drones comerciales fácilmente disponibles. En Colombia, la rápida proliferación de drones armados cada vez más sofisticados entre los grupos insurgentes se ha convertido en un reto formidable para el gobierno. “La ventaja aérea la tiene el narcotráfico”, dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un discurso dirigido a los soldados a finales del año pasado, poco después de que los drones mataran a 58 soldados y policías e hirieran a 300 más en el transcurso de unos pocos meses. Los drones utilizados por los grupos delictivos armados pueden comprarse en sitios web como Temu, dijo un funcionario radicado en el Catatumbo, refiriéndose al sitio web chino de compras. El funcionario describió lo difícil que resulta impedir que los grupos armados adquieran drones. Algunos se compran en Colombia, mientras que otros se introducen de contrabando desde Venezuela, dijo, cruzando por cualquier lugar a lo largo de cientos de kilómetros de la porosa frontera, gran parte de la cual está cubierta por una densa selva.

El funcionario consideró que el uso de drones por parte de los insurgentes está aumentando a un ritmo alarmante. Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, reconoció que los grupos habían empezado a utilizar drones de manera indiscriminada, y causaron más de 100 bajas entre policías y militares en 2025. Sánchez dijo que el ejército consiguió frustrar la gran mayoría de los ataques con drones el año pasado, pero que había sufrido el equivalente a 333 ataques con éxito, lo que causó enormes daños a las fuerzas de seguridad y a la población civil. Sánchez viajó recientemente a Washington para reunirse con responsables de seguridad estadounidenses, visita que siguió al anuncio del gobierno colombiano de que gastaría más de 1600 millones de dólares en equipos antidrones. El Ministerio de Defensa de Colombia, en un comunicado de prensa, describió la inversión como una “sin precedentes” y la “más ambiciosa y audaz estrategia de defensa del espacio aéreo”. No está claro si el viaje de Sánchez a Washington, al que siguió una visita de Petro para reunirse con Trump, dio lugar a algún acuerdo sobre estos equipos, que podrían incluir radares, inhibidores de señal y otros. En las últimas tres décadas, Colombia ha recibido miles de millones de dólares en ayuda militar de Estados Unidos. Este mes recibió 11 vehículos blindados estadounidenses. El objetivo del gobierno es proteger lugares críticos en toda Colombia, incluidos 13.000 centros de votación que se utilizarán en las elecciones nacionales previstas para mayo. El gobierno de izquierda de Petro se distanció de sus predecesores al comprometerse a no comprar nuevo material militar, incluidos aviones no tripulados, a Israel, principal fuente de aviones no tripulados armados de Colombia, en protesta por la guerra en Gaza. Sánchez confirmó que el gobierno buscaría en otros lugares, y el mes pasado representantes de más de una decena de países asistieron a una reunión en la que funcionarios colombianos solicitaron propuestas de equipos antidrones.