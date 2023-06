Monclova: ‘La tendencia marca una diferencia de 2 a 1 con nuestro más cercano adversario’

MONCLOVA, COAH.- Alfredo Paredes López se declaró como virtual ganador de diputación local en el Distrito V con cabecera en Monclova, por la Alianza Ciudadana por la Seguridad, conformada por los partidos PRI- PAN- PRD.

El exalcalde de la Capital del Acero aseguró que los resultados de la elección de este 4 de junio le favorecieron a él y a su suplente Carlos Villarreal, quienes trabajarán de la mano con Manolo Jiménez Salinas, virtual ganador de la elección a gobernador donde arrasó con la mayoría de los votos emitidos en su favor por los coahuilenses.

“La tendencia marca una diferencia de 2 a 1, con nuestro más cercano adversario”, reveló Paredes López, quien destacó aún no se festejará por este triunfo hasta que se den de manera oficial los resultados preliminares del conteo de votos.

“Hoy lo que nos ocupa a Carlos y a mí es ponernos a trabajar con ustedes y marcar una diferencia entre un antes y un después, no vamos a hacer festejo porque todavía están llegando las actas, pero ya hay una tendencia muy marcada, no me queda la menor duda de que vamos a salir adelante”, afirmó.

Agradeció a todos los ciudadanos que salieron de casa a ejercer su derecho al voto y favorecieron a Manolo Jiménez Salinas, próximo gobernador de Coahuila y a él personalmente que fungirá de la mano de su suplente Carlos Villarreal como diputado local del V Distrito.

El suplente, por su parte, agradeció el trabajo que se hizo en Monclova en cada una de las secciones, pues sumando todos un granito de arena,llevaron al triunfo a la fórmula que encabeza Paredes López.

“Es un triunfo de Coahuila, es un triunfo de la democracia porque se trabajó en paz, gracias a ello estamos ahorita festejando”, agregó.

Ambos ofrecieron una rueda de prensa la noche de este domingo, donde estuvieron acompañados del alcalde de Monclova, Mario Davila Delgado; Cristina Amezcua, diputada federal del PRI y presidenta del Comité Municipal; Érik Ramos, presidente del Comité Municipal del PAN; Juan Mastreta, delegado del CEN del PAN ydirectores del Ayuntamiento local.