Monclova: nombran a nuevo Secretario del Ayuntamiento y Jurídico

MONCLOVA, COAH.- La Presidencia Municipal de Monclova realizó cambios en dos áreas importantes de su administración, luego de que el Cabildo aprobara el nombramiento de Ciro Joel de los Ángeles Palomo como nuevo secretario del Ayuntamiento y de Jesús Alfredo Oyervides Valdés como director jurídico. Durante la Sesión de Cabildo Extraordinaria número 49 se formalizaron ambos movimientos, luego de la salida de Alberto Medina de la Secretaría del Ayuntamiento, quien se incorporará al sector educativo para dirigir el CECyTEC Sur de Monclova.

Ciro Joel de los Ángeles Palomo, quien se desempeñaba como director jurídico, fue propuesto por el alcalde Carlos Villarreal Pérez para asumir ahora la Secretaría del Ayuntamiento. Al presentar la propuesta, el alcalde destacó la experiencia de Palomo dentro de la administración municipal y el conocimiento que ha adquirido sobre el funcionamiento de las diferentes áreas, así como de los asuntos que se atienden diariamente desde la Presidencia Municipal.

La propuesta fue aprobada por los integrantes del Cabildo y posteriormente Palomo rindió protesta de ley como nuevo secretario del Ayuntamiento. Con este movimiento quedó vacante la Dirección Jurídica, por lo que Villarreal Pérez presentó la propuesta de Jesús Alfredo Oyervides Valdés para ocupar el cargo. El nombramiento también fue aprobado y Oyervides Valdés rindió protesta como nuevo director jurídico municipal, con lo que quedó integrada la nueva estructura de ambas áreas.

Los cambios contemplan además la actualización de las representaciones legales y participaciones que corresponden a cada funcionario por razón de su nuevo cargo. Por otra parte, durante la Sesión de Cabildo Ordinaria número 48, celebrada previamente, se aprobó por mayoría el estado financiero correspondiente al mes de julio. Con estos movimientos, la administración municipal da continuidad a los trabajos de dos áreas que mantienen una participación importante en el funcionamiento de la Presidencia Municipal.