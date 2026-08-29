Ahorra SIMAS 10 mdp y los destina a obras de agua y drenaje en Monclova y Frontera

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    Ahorra SIMAS 10 mdp y los destina a obras de agua y drenaje en Monclova y Frontera
    Integrantes del Consejo de SIMAS revisaron los resultados correspondientes a junio y julio, así como el avance del programa de obras para Monclova y Frontera. LIDIET MEXICANO

El organismo contempla invertir entre 30 y 32 millones de pesos en la reposición de líneas; además, ha detectado alrededor de 80 tomas clandestinas

MONCLOVA, COAH.- Con un ahorro de alrededor de 10 millones de pesos, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) mantiene el programa de obras para mejorar las redes de agua potable y drenaje en Monclova y Frontera, informó Eduardo Campos Villarreal, gerente general del organismo.

Los resultados correspondientes a junio y julio fueron presentados durante la reunión del Consejo de SIMAS, encabezada por la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez, luego de que la sesión del mes anterior fuera suspendida por situaciones alternas.

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Campos Villarreal explicó que en junio se tuvieron dificultades para alcanzar algunas metas. Sin embargo, señaló que durante julio se logró cumplir con los objetivos establecidos y que, en términos generales, el organismo mantiene finanzas favorables.

Detalló que los ahorros obtenidos han permitido destinar recursos a diferentes obras que ya se encuentran en proceso, principalmente para la reposición de líneas de agua potable y drenaje que presentan fugas, obstrucciones o que ya cumplieron con su vida útil.

En total, SIMAS contempla una inversión de entre 30 y 32 millones de pesos en este programa. Aproximadamente 18 millones corresponden a Monclova y 14 millones a Frontera.

Entre los sectores donde se han realizado o proyectado trabajos se encuentran la colonia Occidental, La Sierrita y la Zona Centro, donde se han detectado tuberías que requieren ser sustituidas debido a las condiciones en las que se encuentran.

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El gerente general señaló que para Frontera todavía se contempla una bolsa cercana a los 5 millones de pesos para lo que resta del año. Los proyectos se encuentran en análisis para definir las obras prioritarias y comenzar con su ejecución.

SIMAS REGULARIZA TOMAS CLANDESTINAS

Como parte de las acciones para mejorar el suministro, SIMAS también mantiene operativos para detectar y retirar tomas de agua no regularizadas.

Campos Villarreal informó que ya se han identificado alrededor de 80 tomas clandestinas, principalmente en quintas. En estos sitios, dijo, se han encontrado conexiones de media pulgada y otras de hasta dos pulgadas que representan un consumo considerable de agua.

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Indicó que algunas personas ya se han acercado al organismo para regularizar sus conexiones. No obstante, reconoció que se trata de un trabajo permanente, debido a que en algunos casos las tomas vuelven a instalarse después de ser retiradas.

El funcionario explicó que este tipo de conexiones afectan el suministro, particularmente cuando se trata de tomas de mayor diámetro, debido al volumen de agua que utilizan y que, según señaló, deja de distribuirse hacia otros sectores de Frontera.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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