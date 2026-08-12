Monclova premia a quienes han puesto en alto el nombre de la ciudad

MONCLOVA, COAH.- En el marco del 337 aniversario de Monclova, el Ayuntamiento reconoció a ciudadanos e instituciones que han destacado por su trayectoria y aportaciones a la comunidad, con la entrega de la Presea Alonso de León 2026. La ceremonia se realizó en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde se reunieron integrantes del Cabildo, representantes del Gobierno del Estado, empresarios y familiares de los homenajeados.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el evento, acompañado por el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles; la diputada local Guadalupe Oyervides, además de regidores y funcionarios municipales. La entrega de este reconocimiento permitió destacar historias de esfuerzo que se han desarrollado en distintos sectores de Monclova. En la categoría en vida fueron reconocidos la maestra Martha Elena Aguilar Durón, por su trayectoria profesional; Yolanda Carmen Iribarren Arocha, por su desempeño en el ámbito deportivo, y el maestro Roberto Carlos Flores Pérez, por su aportación a las artes.

Flores Pérez, compositor monclovense con más de 25 años de trayectoria, ha llevado su trabajo musical a diferentes escenarios de México y el extranjero. Al recibir la presea, destacó que representar a Monclova fuera de la ciudad ha sido motivo de orgullo, pero hacerlo desde su propia tierra tiene un significado especial. “Monclova me dio raíces y yo le he escrito música”, expresó el artista, quien señaló que su manera de devolver a la ciudad parte de lo que ha recibido es a través de sus composiciones. Por su parte, Aguilar Durón fue reconocida por una trayectoria vinculada al servicio público y la impartición de justicia. Fue jueza de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar y posteriormente magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En el deporte, Yolanda Carmen Iribarren Arocha recibió la distinción por años de disciplina, constancia y participación en diferentes competencias, destacándose también los valores que ha promovido a través de esta actividad. La categoría de ONG correspondió a Enrique Zavaleta, de la Fundación Distribuidores Nissan, por su trabajo en favor de la educación y el impulso de acciones para mejorar la infraestructura de planteles educativos. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se registró con la entrega de la presea póstuma a José Óscar Castañeda Rada, actor y director teatral que dedicó más de 40 años de su vida a los escenarios. Durante su trayectoria participó en más de 25 compañías y agrupaciones y recibió más de 45 reconocimientos nacionales, estatales y municipales. Su trabajo dejó una huella importante en las artes escénicas de Monclova y en las generaciones de actores que formó.

Su familia fue la encargada de recibir el galardón en su nombre. El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que la Presea Alonso de León forma parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de Monclova y representa un reconocimiento a quienes, desde sus diferentes trincheras, han contribuido a construir la historia y el presente de la ciudad.

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