Saltillo despierta a su juventud en mural que reúne arte, cultura y tradiciones

Saltillo despierta a su juventud en mural que reúne arte, cultura y tradiciones

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Sergio Soto
por Sergio Soto

“El despertar de la juventud” fue realizado por el ilustrador saltillense Alex Carrillo con la participación de más de 30 jóvenes

Saltillo
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Con una representación de la creatividad, los sueños, el talento y la identidad de las nuevas generaciones, el Municipio de Saltillo inauguró el mural “El despertar de la juventud”, obra del ilustrador saltillense Alex Carrillo, en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Venustiano Carranza.

Durante la presentación, Abraham Ramírez Espinoza, titular del Instituto Municipal de la Juventud, señaló que el mural busca convertirse en una representación de lo que son las juventudes de Saltillo y de lo que pueden construir a través de sus talentos, sueños, creatividad y pasiones.

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$!La paleta de colores utilizada está inspirada en los tonos característicos del sarape saltillense.
La paleta de colores utilizada está inspirada en los tonos característicos del sarape saltillense. OMAR SAUCEDO

La obra reúne referencias al arte, la música, el deporte, la tecnología, el emprendimiento y el estudio, además de elementos relacionados con la identidad local, como el sarape saltillense, la sierra de Zapalinamé, el nopal y la naturaleza.

Alex Carrillo explicó que el mural representa a la juventud y el futuro de Saltillo, además de estar relacionado con las distintas categorías del Premio Municipal de la Juventud, cuya convocatoria fue presentada durante el mismo evento.

“Este no es mi mural, es nuestro mural”, expresó el artista, quien destacó que en su elaboración participaron más de 30 jóvenes, quienes colaboraron para plasmar mediante la pintura lo que Saltillo significa para ellos.

$!El mural fue inaugurado en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Venustiano Carranza.
El mural fue inaugurado en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Venustiano Carranza. OMAR SAUCEDO

La obra también incluye referencias a los dinosaurios, la cultura, la pintura, la música, el teatro musical, el beisbol, el liderazgo, el emprendimiento, la ciencia y la tecnología, así como los ámbitos académico y social. Entre los elementos plasmados se encuentra también un homenaje al perro Rocky, además de referencias al cine, el rodeo y el transporte público de la ciudad. Carrillo detalló que la paleta de colores utilizada está inspirada completamente en el sarape saltillense.

Por su parte, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Municipio de Saltillo, reconoció el talento de los jóvenes que participaron en el proyecto y destacó la importancia de generar espacios para que puedan expresarse.

$!Alex Carrillo destacó que la obra representa el presente y futuro de las juventudes saltillenses.
Alex Carrillo destacó que la obra representa el presente y futuro de las juventudes saltillenses. OMAR SAUCEDO

“Saltillo es cuna de grandes talentos”, afirmó, al señalar que existe creatividad en diferentes áreas entre las juventudes de la ciudad.

El funcionario también reconoció la participación del regidor Juan Carlos Villarreal, quien realizó una aportación para la elaboración del mural, así como el trabajo del Instituto Municipal de la Juventud.

$!La obra integra referencias a la música, teatro, pintura, cine, deporte, ciencia y tecnología.
La obra integra referencias a la música, teatro, pintura, cine, deporte, ciencia y tecnología. OMAR SAUCEDO

Finalmente, autoridades municipales y el artista realizaron el corte de listón con el que quedó inaugurada oficialmente la obra.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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