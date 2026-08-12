Saltillo despierta a su juventud en mural que reúne arte, cultura y tradiciones

Con una representación de la creatividad, los sueños, el talento y la identidad de las nuevas generaciones, el Municipio de Saltillo inauguró el mural “El despertar de la juventud”, obra del ilustrador saltillense Alex Carrillo, en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Venustiano Carranza. Durante la presentación, Abraham Ramírez Espinoza, titular del Instituto Municipal de la Juventud, señaló que el mural busca convertirse en una representación de lo que son las juventudes de Saltillo y de lo que pueden construir a través de sus talentos, sueños, creatividad y pasiones.

La obra reúne referencias al arte, la música, el deporte, la tecnología, el emprendimiento y el estudio, además de elementos relacionados con la identidad local, como el sarape saltillense, la sierra de Zapalinamé, el nopal y la naturaleza. Alex Carrillo explicó que el mural representa a la juventud y el futuro de Saltillo, además de estar relacionado con las distintas categorías del Premio Municipal de la Juventud, cuya convocatoria fue presentada durante el mismo evento. “Este no es mi mural, es nuestro mural”, expresó el artista, quien destacó que en su elaboración participaron más de 30 jóvenes, quienes colaboraron para plasmar mediante la pintura lo que Saltillo significa para ellos.

La obra también incluye referencias a los dinosaurios, la cultura, la pintura, la música, el teatro musical, el beisbol, el liderazgo, el emprendimiento, la ciencia y la tecnología, así como los ámbitos académico y social. Entre los elementos plasmados se encuentra también un homenaje al perro Rocky, además de referencias al cine, el rodeo y el transporte público de la ciudad. Carrillo detalló que la paleta de colores utilizada está inspirada completamente en el sarape saltillense. Por su parte, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Municipio de Saltillo, reconoció el talento de los jóvenes que participaron en el proyecto y destacó la importancia de generar espacios para que puedan expresarse.

“Saltillo es cuna de grandes talentos”, afirmó, al señalar que existe creatividad en diferentes áreas entre las juventudes de la ciudad. El funcionario también reconoció la participación del regidor Juan Carlos Villarreal, quien realizó una aportación para la elaboración del mural, así como el trabajo del Instituto Municipal de la Juventud.