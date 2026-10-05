Entran Afirme y Cargill a subasta de AHMSA

En su calidad de acreedores preferenciales, Cargill y Banca Afirme podrían conformar en tres meses un consorcio para hacer en forma conjunta su propuesta de compra en la subasta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA), dijo Víctor Manuel Aguilera, síndico de la quiebra de la acerera con sede en Monclova. Señaló que la Jueza Segunda en Materia de Concurso Mercantil, Ruth Huerta, determinó que ambos acreedores se sumen a los seis postores calificados que reveló el pasado 12 de septiembre, aunque para esto deberán hacer el depósito del fondo de garantía o “garantía de seriedad” por 53 millones de dólares o mil millones de pesos.

“Así lo determinó la Jueza, de que ellos (Cargill y Banca Afirme) hicieran una propuesta, misma que se tendrá que revisar y las partes se van a pronunciar sobre ello, pero sí, esa es una de las opciones”, explicó. El empresario Julio César Villarreal, que preside al Grupo Financiero Afirme y la siderúrgica y comercializadora de aceros Villacero, originario de Monterrey, ya había integrado hace cuatro años un consorcio con otros acreedores para buscar comprar AHMSA antes de su declaratoria de quiebra.

El consorcio denominado Alianza Minerometalúrgica Internacional, que conformaba un grupo de inversionistas que encabezó también el regiomontano, salió a la pugna por la vigencia de un acuerdo de compra del 55 por ciento de las acciones de AHMSA, pero la siderúrgica lo dio por terminado en septiembre del 2021. Los inversionistas que conformaban ese fideicomiso circularon entonces un documento en el que desmentían que hubieran incumplido los términos de un acuerdo de compra-venta que firmaron en abril del 2020 con Alonso Ancira, aún presidente de AHMSA, para que les vendiera el paquete mayoritario de acciones que les daría el control de la siderúrgica con sede en Monclova, Coahuila.

Un analista consideró que Villacero podría tener interés en el rescate de AHMSA porque lo ligan a ésta importantes intereses como distribuidor, pues le compraba mucho acero y, además, le habría inyectado apoyos por 450 millones de dólares durante el 2019. “A la regiomontana la liga con AHMSA también la deuda que tiene esa empresa con Almacenadora Afirme”, expuso, “que es una filial del Grupo Financiero Afirme, que también preside el dueño de Villacero”, señaló.

Vía telefónica, el síndico dijo que otra de las opciones podría ser la propuesta de compra por mil 400 millones de dólares que hizo José Arturo Domínguez Arteaga, un inversionista desconocido, en representación de Construcciones e Ingenierías Electromecánica (CIESA) el pasado 25 de septiembre, que era el día que había fijado la juzgadora para la subasta ahora pospuesta. Una propuesta que hasta hoy sigue quedando en el aire, porque Domínguez Arteaga no ha ni siquiera realizado el depósito de la “garantía de seriedad” por los 53 millones de dólares.

“Una tercera opción podría ser que también adquiriera los activos algún otro de los cinco restantes postores que deposite su garantía de seriedad”, añadió Aguilera. Estos cinco postores son Argentem Creek Partners, Compañía Yepal, Lance International (en asociación con Grupo Metal-Mex), Trust Empresarial Mexicano y Octavio Prius Escalante, que son los que lograron superar la etapa de precalificación, pero que tampoco han depositado la susodicha garantía. “Esas son las opciones que en este momento se estarían manejando para la compra de AHMSA”.