Monclova: San Valentín no siempre es rosa, habla terapeuta del lado invisible del 14 de febrero

Coahuila
13 febrero 2026
    Monclova: San Valentín no siempre es rosa, habla terapeuta del lado invisible del 14 de febrero
    Reconocer las emociones es el primer paso para buscar ayuda. ARCHIVO

Psicoterapeuta llama a atender señales de tristeza y aislamiento en estas fechas

MONCLOVA, COAH.- Mientras las redes sociales y los espacios públicos se llenan de flores, globos y mensajes románticos, el Día del Amor y la Amistad no siempre se vive con alegría. Para algunas personas, esta fecha puede convertirse en un recordatorio incómodo de la soledad, rupturas recientes o pérdidas emocionales no resueltas, generando tristeza profunda e incluso síntomas depresivos temporales.

El psicoterapeuta Carlos Moreno de la Rosa explicó que, aunque el 14 de febrero no provoca por sí mismo una depresión clínica, sí puede funcionar como detonante cuando existen factores previos como duelos, crisis personales, experiencias traumáticas o trastornos no diagnosticados.

Entre los síntomas más comunes se encuentran el aislamiento, la falta de interés en actividades cotidianas, recuerdos recurrentes y el deseo de evitar la convivencia social.

De acuerdo con el especialista, la comparación social juega un papel clave: al tratarse de una fecha centrada en la pareja y la convivencia afectiva, quienes no están en una relación pueden experimentar sentimientos de desventaja o exclusión.

Moreno de la Rosa subrayó que las estadísticas suelen mostrar mayor incidencia de síntomas depresivos en mujeres, aunque esto no significa que los hombres los padezcan menos. En muchos casos, ellos tienden a ocultarlos mediante el silencio, el consumo de alcohol u otras conductas de riesgo, lo que retrasa la búsqueda de ayuda profesional.

Los rangos de edad donde más se presentan estos malestares van de los 20 a los 50 años, una etapa marcada por la presión social de tener o conservar una relación estable. Ante este panorama, el especialista insistió en la importancia de acudir a profesionales de la salud mental ante cualquier señal de alarma y recordó que existen líneas de apoyo disponibles en Coahuila.

Finalmente, invitó a replantear el sentido del 14 de febrero: más allá del romance, puede ser una oportunidad para fortalecer el amor propio, hacer introspección y priorizar el bienestar emocional. “El mejor regalo puede ser cuidar la salud mental”, concluyó.

