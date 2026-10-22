Monclova: temen que algo le haya pasado a Mateo; aseguran que eran constantes las peleas entre adictos en las tapias

Arik Cuevas, propietario de un negocio de venta de elotes, conocía a Mateo desde hacía aproximadamente dos años, tiempo en el que acudía a los locales del sector para ayudar con distintas labores, como sacar la basura, cargar hojas y realizar otros trabajos.

MONCLOVA, COAH.- Comerciantes de la Zona Centro de Monclova temen que algo le haya ocurrido a Mateo Sánchez Mauricio, de 33 años, luego de que desapareciera sin dejar rastro, pues aseguran que era frecuente que se registraran peleas entre las personas que se refugiaban en las tapias donde acostumbraba permanecer.

Lo recuerda como una persona noble y trabajadora, que diariamente se acercaba a los comerciantes para ofrecer su ayuda. Sin embargo, desde hace varios días dejaron de verlo, situación que comenzó a preocuparlos.

Mateo acostumbraba refugiarse en unas tapias ubicadas en la calle Miguel Blanco número 709, en la Zona Centro, donde también permanecían otras tres personas. De acuerdo con Arik, entre quienes ocupaban el lugar eran frecuentes las discusiones y peleas, presuntamente por problemas relacionados con drogas, cerveza o dinero.

“Sí, los demás sí se han visto, pero siempre se andaban peleando, por eso digo que algo le hicieron ellos”, comentó, al expresar su preocupación por la desaparición de Mateo, aunque hasta el momento no existe confirmación de que alguna de esas personas esté relacionada con su ausencia.

Arik señaló que la última vez que vio a Mateo fue el sábado, cuando todavía acudía a ayudar a los comerciantes. Uno de los últimos favores que le hizo fue cargar hojas en unas camionetas. Al día siguiente, la madre del hombre se acercó a preguntar por él, pues no había regresado a casa.

Las tapias son utilizadas como refugio desde hace al menos siete años. El comerciante explicó que, aunque en ocasiones han colocado una reja para impedir el ingreso, esta termina derribada, por lo que el lugar continúa siendo ocupado. Incluso, quienes permanecen ahí limpian algunas áreas y siembran plantas.

Ante esta situación, pidió a las autoridades atender las condiciones del inmueble abandonado, al considerar que las constantes peleas representan un riesgo para quienes permanecen en el sitio.

La tarde de este miércoles, elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo en el inmueble, donde localizaron una camisa y un par de tenis que fueron reconocidos por la madre de Mateo como prendas que le pertenecían.

La búsqueda continúa a cargo de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas. El fiscal especializado, José Ángel Herrera Cepeda, informó que se han recabado testimonios y revisado cámaras de vigilancia; sin embargo, hasta el momento no se han obtenido datos concretos que permitan establecer su paradero.

Mateo Sánchez Mauricio tiene 33 años y fue visto por última vez el 16 de octubre en Monclova. Es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros, pesa alrededor de 55 kilogramos, tiene tez morena clara, cabello corto y lacio castaño oscuro, y ojos café claro. Cuenta con tatuajes con nombres en el pecho, muñecas y brazos, además de cicatrices en la cabeza.

Aunque sus familiares señalaron que Mateo enfrentaba problemas de adicción y en ocasiones se ausentaba de su hogar, su desaparición mantiene la preocupación entre quienes lo conocían y esperan que pueda ser localizado.