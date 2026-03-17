Se disparan los precios de la gasolina en Eagle Pass

Durante la presente semana, el precio promedio del galón de gasolina regular alcanzó los 3.50 dólares, prácticamente un dólar más que en febrero. En el caso de la gasolina Supreme, de mayor octanaje, el costo se elevó hasta 4.50 dólares por galón.

EAGLE PASS, TEX.- El conflicto bélico en Medio Oriente ha provocado un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales, y sus efectos ya se sienten en Estados Unidos. En Eagle Pass, ciudad fronteriza con Piedras Negras, los precios de la gasolina se han disparado en las últimas semanas.

Cabe recordar que durante casi 2 años el precio promedio del galón de gasolina regular se mantuvo en 2.50 dólares en Eagle Pass. Sin embargo, tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el mercado internacional reaccionó con un alza inmediata, generando preocupación por el impacto en la economía de los residentes.

Los analistas advierten que el precio del combustible podría continuar incrementándose en las próximas semanas. A nivel nacional, el promedio supera los 3.50 dólares por galón, con picos de más de 5 dólares en California, lo que representa uno de los niveles más altos en años recientes.

El aumento responde a la tensión geopolítica y al temor de interrupciones en el suministro mundial de petróleo, factores que presionan la inflación y afectan directamente el presupuesto de los conductores.