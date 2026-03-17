¿Cómo un sarape de Saltillo se volvió viral en el GP de Arlington 2026 de Pato O’Ward?

La pasión de Saltillo se hizo presente en el GP de Arlington. De acuerdo con publicaciones y videos difundidos en redes sociales, aficionados saltillenses viajaron hasta Texas para entregarle a Pato O’Ward un sarape, prenda emblemática de la capital coahuilense, en un gesto que conectó la identidad del norte de México con uno de los pilotos más seguidos del automovilismo nacional.

El detalle no pasó desapercibido entre los fans del regio, que sigue consolidándose como uno de los grandes referentes mexicanos en la IndyCar.

El momento cobró todavía más fuerza por el contexto en el que llegó. Pato O’Ward cerró una actuación competitiva en el Java House Grand Prix of Arlington, donde finalizó en el quinto lugar, resultado que le permitió mantenerse en la pelea dentro del campeonato 2026.

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