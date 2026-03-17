¿Cómo un sarape de Saltillo se volvió viral en el GP de Arlington 2026 de Pato O’Ward?
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Un grupo de seguidores coahuilenses viajó desde Saltillo hasta Texas para sorprender al piloto regio con un sarape, una de las prendas más representativas de la capital de Coahuila, durante el GP de Arlington
La pasión de Saltillo se hizo presente en el GP de Arlington. De acuerdo con publicaciones y videos difundidos en redes sociales, aficionados saltillenses viajaron hasta Texas para entregarle a Pato O’Ward un sarape, prenda emblemática de la capital coahuilense, en un gesto que conectó la identidad del norte de México con uno de los pilotos más seguidos del automovilismo nacional.
El detalle no pasó desapercibido entre los fans del regio, que sigue consolidándose como uno de los grandes referentes mexicanos en la IndyCar.
El momento cobró todavía más fuerza por el contexto en el que llegó. Pato O’Ward cerró una actuación competitiva en el Java House Grand Prix of Arlington, donde finalizó en el quinto lugar, resultado que le permitió mantenerse en la pelea dentro del campeonato 2026.
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Los registros oficiales de IndyCar colocaron al mexicano de Arrow McLaren dentro del Top 5, detrás de Kyle Kirkwood, Alex Palou, Will Power y Marcus Ericsson.
Más allá del resultado, la carrera confirmó la consistencia del piloto regiomontano en el arranque del calendario.
Tras Arlington, O’Ward apareció con 93 puntos en la clasificación general, empatado en unidades con Josef Newgarden y ubicado en la parte alta de la temporada, una señal de que sigue con argumentos para pelear en la zona noble del campeonato.
En ese escenario, el sarape entregado por aficionados de Saltillo adquirió un valor especial. No fue solo un regalo: fue una postal de identidad mexicana en territorio texano, una imagen que mezcló deporte, orgullo regional y cercanía con un piloto que suele despertar respaldo en cada circuito donde compite.
Para una afición acostumbrada a arropar a sus representantes, el gesto resumió el vínculo que O’Ward ha construido con seguidores de distintas regiones del país, incluida Coahuila.
Arlington dejó así una doble noticia para el automovilismo mexicano: Pato O’Ward volvió a responder en pista con un Top 5, y fuera de ella recibió una muestra de cariño con sello saltillense que convirtió al sarape en símbolo de apoyo en plena fecha de IndyCar.