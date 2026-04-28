Arrancan campaña de canje de armas 2026 en Monclova

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Monclova
/ 28 abril 2026
    Arrancan campaña de canje de armas 2026 en Monclova
    Personal militar revisa y destruye armas entregadas por la ciudadanía como parte de la campaña en Monclova. LIDIET MEXICANO

Instalan módulo en la Plaza Principal; ciudadanos pueden entregar armas de forma anónima y recibir compensación económica

MONCLOVA, COAH.- En Monclova, autoridades municipales y de la Secretaría de la Defensa Nacional iniciaron la Campaña de Canje de Armas 2026. El objetivo es reducir los riesgos en los hogares y fortalecer la seguridad en la localidad.

El módulo se instaló en la Plaza Principal. Estará disponible del 27 de abril al 1 de mayo, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. La ciudadanía podrá acudir de manera totalmente anónima a entregar armas de fuego, sin ser cuestionada sobre su procedencia ni se tomará registro alguno.

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El procedimiento inicia con la recepción del arma. Esta es revisada por un especialista en armamento para determinar si se encuentra en funcionamiento. Posteriormente, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y del municipio verifican el tabulador correspondiente.

Con ello definen el monto económico que se otorgará al donante, mismo que puede ir desde los 5 pesos por cartucho hasta los 9 mil pesos por armas de uso exclusivo del Ejército. Una vez aceptado el monto, se emite un recibo y el arma es destruida en presencia del ciudadano.

Así se garantiza que no vuelva a ser utilizada. En caso de que el donante no esté de acuerdo con la cantidad, el arma le es devuelta. Se informó que, generalmente, las personas acuden con la intención firme de entregarlas.

$!Autoridades municipales y militares supervisaron el inicio del programa en la Plaza Principal.
Autoridades municipales y militares supervisaron el inicio del programa en la Plaza Principal. LIDIET MEXICANO

El comandante del 105 Batallón de Infantería, Jorge Luis Cigarroa, destacó que incluso se contempla la recepción de artefactos de mayor riesgo, como granadas. En situaciones especiales, el personal puede acudir al domicilio del ciudadano con las debidas medidas de seguridad para evitar accidentes.

Durante el arranque de la campaña, se informó que la meta para este año es igualar o superar las 52 armas recolectadas en 2025. Tan solo en el primer día se recibieron cuatro armas, entre ellas dos largas y dos cortas. Destacaron una pistola calibre .45 y un revólver 9 milímetros.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que este programa busca prevenir accidentes, riñas o incluso delitos mayores. Explicó que, en muchas ocasiones, las armas en los hogares pueden ser utilizadas de forma indebida, especialmente por jóvenes.

“El llamado es a hacer conciencia, porque un arma en casa puede derivar en una tragedia que afecte a dos familias: una por la pérdida y otra por las consecuencias legales”, señaló.

Finalmente, el alcalde subrayó que esta campaña forma parte de la estrategia de seguridad en coordinación con el Gobierno del Estado y la Federación. Indicó que se busca mantener la tranquilidad en las familias y disminuir los factores de riesgo en la comunidad.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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