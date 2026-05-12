Acusan intervención política tras violencia en bloqueo de ex obreros de AHMSA sobre la Carretera 57

Así lo afirmó el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Armando Sisbeles, luego de los hechos violentos registrados durante la manifestación.

MONCLOVA, COAH.- Actores políticos del partido Movimiento Regeneración Nacional fueron señalados por presuntamente incitar los enfrentamientos entre ex obreros de Altos Hornos de México . Lo anterior, durante el bloqueo realizado este lunes sobre la carretera federal 57, donde los trabajadores exigían una solución rápida al concurso mercantil de la empresa.

El funcionario lamentó los enfrentamientos y aseguró que el movimiento de los ex trabajadores había mantenido una postura legítima y pacífica hasta la intervención de supuestos “agitadores” vinculados a Morena.

De acuerdo con Sisbeles, durante las protestas se identificó a personas que alentaron el uso de piedras y palos contra los cuerpos de seguridad, aprovechando el contexto electoral para politizar el conflicto laboral que enfrentan miles de familias de la Región Centro de Coahuila.

“Lo que no se debe tolerar y no debe avanzar es que grupos políticos o personajes quieran hacer uso de este movimiento social para hacer campañas a favor de sus institutos políticos”, declaró.

El subsecretario reprobó que intereses partidistas intenten sacar ventaja de la situación que viven los ex obreros de AHMSA. Consideró que esto desvía la atención de las verdaderas necesidades económicas y sociales que enfrenta el sector.

Asimismo, afirmó que el Gobierno del Estado mantiene respaldo hacia los trabajadores afectados mediante programas alimentarios y diversos apoyos, mientras continúa el proceso legal relacionado con la empresa acerera.

El funcionario también hizo un llamado a mantener la civilidad y evitar acciones que afecten a terceros, especialmente en una vía de comunicación tan importante como la carretera 57, considerada una de las más transitadas del país.

Indicó que este tipo de bloqueos no solo perjudican la movilidad y el transporte de mercancías. También impactan negativamente la imagen de la región en un momento en que Coahuila busca consolidar inversiones extranjeras de empresas alemanas, coreanas y asiáticas.

Finalmente, las autoridades estatales exhortaron a los líderes del movimiento de ex obreros a privilegiar el diálogo y el acompañamiento jurídico durante la etapa final del juicio de concurso mercantil de AHMSA, evitando caer en provocaciones con tintes políticos.