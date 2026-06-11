Adiós a los baches: arranca recarpeteo que transformará una de las vialidades más transitadas de Frontera

El municipio inició esta obra, que beneficiará de manera directa a más de mil habitantes de la colonia Guadalupe Borja.

FRONTERA, COAH.- Después de años de desgaste y constantes quejas por las malas condiciones del pavimento, la calle Héroe de Nacozari comenzó a recibir una transformación total con el arranque de una importante obra de recarpeteo, en Frontera .

Con maquinaria en operación y el banderazo oficial de inicio, la presidenta municipal, Sara Irma Pérez Cantú, puso en marcha los trabajos de rehabilitación vial en uno de los sectores con mayor necesidad de atención, respondiendo a una petición constante de los vecinos que diariamente enfrentaban dificultades para transitar por esta arteria.

La obra contempla la aplicación de carpeta asfáltica en caliente sobre una superficie cercana a los nueve mil metros cuadrados, cubriendo más de 500 metros lineales, desde la calle Geranio hasta Concepción Armendáriz, lo que permitirá mejorar significativamente la movilidad y seguridad de automovilistas y peatones.

Durante el arranque, Pérez Cantú destacó que su administración mantiene el compromiso de atender las necesidades más urgentes de la ciudadanía mediante acciones concretas que impacten directamente en la calidad de vida de las familias fronterenses.

“Escuchamos a los ciudadanos y estamos respondiendo con resultados. Queremos calles más seguras, funcionales y dignas para todos”, expresó la alcaldesa.

En el evento también participaron el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, así como el director de la dependencia, Luis Alfonso González Garza, quienes coincidieron en que la rehabilitación de vialidades seguirá siendo una prioridad dentro del programa de infraestructura municipal.

Con esta nueva inversión, la alcaldesa dijo que se continúa fortaleciendo la movilidad urbana y avanzando en la recuperación de calles que durante años presentaron deterioro, consolidando una estrategia de trabajo enfocada en atender las demandas más sentidas de la población.