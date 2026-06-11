Adiós a los baches: arranca recarpeteo que transformará una de las vialidades más transitadas de Frontera

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Monclova
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    Adiós a los baches: arranca recarpeteo que transformará una de las vialidades más transitadas de Frontera
    Autoridades municipales dieron el banderazo de arranque a los trabajos de recarpeteo sobre la calle Héroe de Nacozari, una vialidad que durante años presentó severo deterioro y constantes quejas por parte de los habitantes del sector. LIDIET MEXICANO

La rehabilitación abarcará cerca de nueve mil metros cuadrados de pavimento, permitiendo mejorar la seguridad vial y las condiciones de tránsito para automovilistas y peatones

FRONTERA, COAH.- Después de años de desgaste y constantes quejas por las malas condiciones del pavimento, la calle Héroe de Nacozari comenzó a recibir una transformación total con el arranque de una importante obra de recarpeteo, en Frontera.

El municipio inició esta obra, que beneficiará de manera directa a más de mil habitantes de la colonia Guadalupe Borja.

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Con maquinaria en operación y el banderazo oficial de inicio, la presidenta municipal, Sara Irma Pérez Cantú, puso en marcha los trabajos de rehabilitación vial en uno de los sectores con mayor necesidad de atención, respondiendo a una petición constante de los vecinos que diariamente enfrentaban dificultades para transitar por esta arteria.

La obra contempla la aplicación de carpeta asfáltica en caliente sobre una superficie cercana a los nueve mil metros cuadrados, cubriendo más de 500 metros lineales, desde la calle Geranio hasta Concepción Armendáriz, lo que permitirá mejorar significativamente la movilidad y seguridad de automovilistas y peatones.

Durante el arranque, Pérez Cantú destacó que su administración mantiene el compromiso de atender las necesidades más urgentes de la ciudadanía mediante acciones concretas que impacten directamente en la calidad de vida de las familias fronterenses.

“Escuchamos a los ciudadanos y estamos respondiendo con resultados. Queremos calles más seguras, funcionales y dignas para todos”, expresó la alcaldesa.

En el evento también participaron el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, así como el director de la dependencia, Luis Alfonso González Garza, quienes coincidieron en que la rehabilitación de vialidades seguirá siendo una prioridad dentro del programa de infraestructura municipal.

Con esta nueva inversión, la alcaldesa dijo que se continúa fortaleciendo la movilidad urbana y avanzando en la recuperación de calles que durante años presentaron deterioro, consolidando una estrategia de trabajo enfocada en atender las demandas más sentidas de la población.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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