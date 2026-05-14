Adultos mayores vuelven a sonreír tras recibir prótesis dentales gratuitas en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Adultos mayores vuelven a sonreír tras recibir prótesis dentales gratuitas en Monclova
    El programa es impulsado por la Secretaría de Salud de Coahuila. LIDIET MEXICANO

Muchos beneficiarios tenían años sin poder comer correctamente debido a la falta de piezas dentales.

Después de años enfrentando dificultades para comer, sonreír o incluso hablar con seguridad, cien adultos mayores de la Región Centro recibieron prótesis dentales gratuitas como parte de un programa impulsado por la Secretaría de Salud de Coahuila.

La entrega se realizó en el Centro de Salud de la colonia Leandro Valle, en Monclova, y fue encabezada por el secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, quien destacó la emoción de muchos de los beneficiarios al volver a contar con una dentadura funcional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/diez-inversionistas-muestran-interes-en-ahmsa-proceso-de-venta-avanzaria-hacia-julio-sindico-de-quiebra-FB20652689

“Hay personas que tenían muchos años sin poder comer bien o disfrutar sus alimentos por la falta de piezas dentales, y hoy están muy contentas porque recuperan parte de su calidad de vida”, expresó.

$!El secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, encabezó la jornada.
El secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, encabezó la jornada. LIDIET MEXICANO

El funcionario explicó que antes de colocar las prótesis se lleva a cabo una preparación dental en cada paciente, con el objetivo de garantizar que puedan utilizarlas correctamente y sin molestias.

Indicó además que este programa permanece activo en todo el estado y que se trabaja de manera coordinada con el DIF, Mejora Coahuila y los municipios para acercar este beneficio a más personas adultas mayores.

Durante la jornada también estuvo presente el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/refuerzan-recoleccion-de-basura-en-monclova-con-nuevo-camion-EB20652530

Gracias a este apoyo, cada beneficiario logró ahorrar entre 12 y 15 mil pesos, costo aproximado de unas prótesis dentales en servicios particulares.

Aguirre Vázquez adelantó que en septiembre se realizará una nueva jornada para continuar atendiendo a personas de la Región Centro-Desierto que requieran este tipo de tratamiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
adultos mayores

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La traición como propuesta política

La traición como propuesta política
true

Rocha Moya cambió la paz por bienes mal habidos

true

POLITICÓN: Coahuila no es prioridad para Morena: A 24 días de la elección, Ariadna Montiel prioriza agenda en Chihuahua
La otra menor que viajaba en la carriola se encuentra hospitalizada.

Tren causa muerte de niña de tres años, en Saltillo
Cocineras y productores locales ofrecerán alimentos elaborados de manera artesanal durante los tres días del evento.

Ramos Arizpe alista Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026

Saltillo Soccer jugará la Semifinal de Vuelta ante Charales de Chapala en el Estadio Olímpico, donde buscará avanzar a la Final de la Liga TDP MX.

Saltillo Soccer confirma el Estadio Olímpico para la Semifinal de Vuelta ante Chapala en Liga TDP MX

Irán habría restablecido el acceso operativo a 30 de sus 33 emplazamientos de misiles a lo largo del estrecho.

Trump y Xi coinciden en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y que Irán no puede tener armas nucleares
Una calle en el barrio de Satwa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, una zona con una gran población de trabajadores migrantes.

Los países del Golfo detienen a ‘traidores’ chiíes en medio de la guerra con Irán