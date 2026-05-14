Adultos mayores vuelven a sonreír tras recibir prótesis dentales gratuitas en Monclova

Después de años enfrentando dificultades para comer, sonreír o incluso hablar con seguridad, cien adultos mayores de la Región Centro recibieron prótesis dentales gratuitas como parte de un programa impulsado por la Secretaría de Salud de Coahuila. La entrega se realizó en el Centro de Salud de la colonia Leandro Valle, en Monclova, y fue encabezada por el secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, quien destacó la emoción de muchos de los beneficiarios al volver a contar con una dentadura funcional.

“Hay personas que tenían muchos años sin poder comer bien o disfrutar sus alimentos por la falta de piezas dentales, y hoy están muy contentas porque recuperan parte de su calidad de vida”, expresó.

El funcionario explicó que antes de colocar las prótesis se lleva a cabo una preparación dental en cada paciente, con el objetivo de garantizar que puedan utilizarlas correctamente y sin molestias. Indicó además que este programa permanece activo en todo el estado y que se trabaja de manera coordinada con el DIF, Mejora Coahuila y los municipios para acercar este beneficio a más personas adultas mayores. Durante la jornada también estuvo presente el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha.

Gracias a este apoyo, cada beneficiario logró ahorrar entre 12 y 15 mil pesos, costo aproximado de unas prótesis dentales en servicios particulares. Aguirre Vázquez adelantó que en septiembre se realizará una nueva jornada para continuar atendiendo a personas de la Región Centro-Desierto que requieran este tipo de tratamiento.

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