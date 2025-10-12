Agreden a sanador devoto del ‘Niño Fidencio’ en Monclova; es trasladado al Hospital General

Monclova
/ 12 octubre 2025
    Agreden a sanador devoto del ‘Niño Fidencio’ en Monclova; es trasladado al Hospital General
    Carlos Alberto Macías Guzmán ingresó al hospital consciente, aunque con heridas graves. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La policía investiga el ataque presuntamente a machetazos contra un sanador espiritual en la colonia Hipódromo; familiares exigen justicia y protección para la víctima

MONCLOVA, COAH.- La madrugada del sábado, Carlos Alberto Macías Guzmán, sanador espiritual conocido por su devoción al “Niño Fidencio”, fue atacado por varios sujetos en la colonia Hipódromo de Monclova, resultando con heridas graves en la cabeza y el antebrazo izquierdo.

El incidente ocurrió alrededor de la 01:00 horas sobre la calle 12, entre las avenidas 3 y 5, cuando los agresores interceptaron a la víctima, quien fue golpeado y lesionado con machetes, según relataron testigos del hecho. Una de las heridas más graves fue en la cabeza, mientras que otra en el brazo se produjo al intentar defenderse.

TE PUEDE INTERESAR: Ciudad Frontera bailará por la vida en apoyo a mujeres con cáncer de mama

Vecinos de la zona reconocieron al hombre y solicitaron apoyo de manera inmediata a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron al sanador al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde ingresó consciente y bajo observación médica. Su estado de salud fue reportado como grave pero estable.

Minutos después del ataque, Macías Guzmán había realizado una transmisión en vivo por redes sociales, donde relató que había sido hostigado por sujetos que lo siguieron y le cerraron el paso con un vehículo. La agresión culminó fuera de su domicilio, luego de que fuera sacado de su auto a golpes por los atacantes.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y comenzaron con las diligencias correspondientes para localizar y detener a los responsables. Hasta el momento no se han registrado detenciones.

La familia del sanador exige justicia y protección, subrayando que su labor se centra en ayudar a la comunidad mediante la sanación espiritual. El ataque ha generado preocupación y consternación entre los vecinos de la colonia Hipódromo, quienes presenciaron o se enteraron de los hechos.

(Con información de medios locales)

