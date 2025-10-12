Agreden a sanador devoto del ‘Niño Fidencio’ en Monclova; es trasladado al Hospital General

MONCLOVA, COAH.- La madrugada del sábado, Carlos Alberto Macías Guzmán, sanador espiritual conocido por su devoción al “Niño Fidencio”, fue atacado por varios sujetos en la colonia Hipódromo de Monclova, resultando con heridas graves en la cabeza y el antebrazo izquierdo.

El incidente ocurrió alrededor de la 01:00 horas sobre la calle 12, entre las avenidas 3 y 5, cuando los agresores interceptaron a la víctima, quien fue golpeado y lesionado con machetes, según relataron testigos del hecho. Una de las heridas más graves fue en la cabeza, mientras que otra en el brazo se produjo al intentar defenderse.

Vecinos de la zona reconocieron al hombre y solicitaron apoyo de manera inmediata a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron al sanador al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde ingresó consciente y bajo observación médica. Su estado de salud fue reportado como grave pero estable.