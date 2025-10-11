Ciudad Frontera bailará por la vida en apoyo a mujeres con cáncer de mama

FRONTERA, COAH.- El próximo 17 de octubre, el corazón de Frontera latirá con fuerza y solidaridad durante el evento “Ritmo en Rosa”, una jornada organizada por el Gobierno Municipal para apoyar a mujeres que enfrentan el cáncer de mama y promover la prevención.

La alcaldesa Sara Irma Pérez convocó a toda la comunidad a sumarse a esta actividad que busca transformar cada paso de baile en un gesto de esperanza. El evento, coordinado por Fomento Deportivo, Salud Municipal y el DIF Frontera, se realizará en la Plaza Principal a las 6:00 de la tarde, en un ambiente lleno de energía, música y movimiento.

Con una aportación simbólica de 100 pesos, los participantes contribuirán a la entrega de prótesis, pelucas y artículos especializados para mujeres fronterenses que enfrentan esta enfermedad. La meta es reunir más de 200 asistentes, entre jóvenes, adultos y familias completas.

Las inscripciones ya están abiertas en el DIF Municipal y en Fomento Deportivo, donde las personas registradas recibirán una playera conmemorativa, un kit de hidratación y podrán participar en la rifa de regalos.

La alcaldesa destacó que el propósito de “Ritmo en Rosa” va más allá de recaudar fondos: se trata de fortalecer la empatía y la unión comunitaria.

“Queremos que cada participante baile con el corazón, porque cada paso y cada sonrisa representan esperanza para muchas mujeres”, expresó Pérez Cantú.

Con esta actividad, Frontera demuestra que cuando la comunidad se mueve unida, el amor y la solidaridad pueden más que cualquier enfermedad.

“La invitación está abierta: ponte tu playera rosa, lleva tu mejor actitud y baila por la vida”, concluyó la edil.