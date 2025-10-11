Ciudad Frontera bailará por la vida en apoyo a mujeres con cáncer de mama

Monclova
/ 11 octubre 2025
    Ciudad Frontera bailará por la vida en apoyo a mujeres con cáncer de mama
    Música, energía y esperanza marcarán la jornada del próximo 17 de octubre. FOTO: VANGUARWDIA/LIDIET MEXICANO

‘Ritmo en Rosa’ busca reunir fondos para apoyar a mujeres que enfrentan esta enfermedad; cada participante recibirá una playera conmemorativa y un kit de hidratación

FRONTERA, COAH.- El próximo 17 de octubre, el corazón de Frontera latirá con fuerza y solidaridad durante el evento “Ritmo en Rosa”, una jornada organizada por el Gobierno Municipal para apoyar a mujeres que enfrentan el cáncer de mama y promover la prevención.

La alcaldesa Sara Irma Pérez convocó a toda la comunidad a sumarse a esta actividad que busca transformar cada paso de baile en un gesto de esperanza. El evento, coordinado por Fomento Deportivo, Salud Municipal y el DIF Frontera, se realizará en la Plaza Principal a las 6:00 de la tarde, en un ambiente lleno de energía, música y movimiento.

Con una aportación simbólica de 100 pesos, los participantes contribuirán a la entrega de prótesis, pelucas y artículos especializados para mujeres fronterenses que enfrentan esta enfermedad. La meta es reunir más de 200 asistentes, entre jóvenes, adultos y familias completas.

Las inscripciones ya están abiertas en el DIF Municipal y en Fomento Deportivo, donde las personas registradas recibirán una playera conmemorativa, un kit de hidratación y podrán participar en la rifa de regalos.

La alcaldesa destacó que el propósito de “Ritmo en Rosa” va más allá de recaudar fondos: se trata de fortalecer la empatía y la unión comunitaria.

“Queremos que cada participante baile con el corazón, porque cada paso y cada sonrisa representan esperanza para muchas mujeres”, expresó Pérez Cantú.

Con esta actividad, Frontera demuestra que cuando la comunidad se mueve unida, el amor y la solidaridad pueden más que cualquier enfermedad.

“La invitación está abierta: ponte tu playera rosa, lleva tu mejor actitud y baila por la vida”, concluyó la edil.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

