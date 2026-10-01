AHMSA aclara salida de Francisco Correa; se jubiló tras 34 años de servicio

La aclaración surge luego de que circularan versiones sobre su salida de la empresa, por lo que AHMSA puntualizó que no se trató de un despido ni de una separación relacionada con alguna otra situación, sino de una decisión voluntaria para concluir su etapa laboral y disfrutar de su jubilación.

MONCLOVA, COAH.- Francisco Correa dejó su cargo en Altos Hornos de México para jubilarse, después de 34 años de servicio, aclaró la propia acerera mediante una nota emitida para precisar las circunstancias de su retiro.

Durante sus 34 años dentro de la empresa, Correa se desempeñó, entre otros cargos, como gerente de Seguridad Industrial, trayectoria que AHMSA reconoció por su responsabilidad, honestidad y compromiso con sus funciones.

La empresa destacó además que, durante lo que calificó como los años más complicados de la acerera, Correa continuó desempeñando su trabajo con profesionalismo y dedicación, pese a las condiciones adversas y a las limitaciones de recursos y personal.

Con esta nota aclaratoria, AHMSA señaló que la salida de Francisco Correa tuvo como único motivo su jubilación, luego de más de tres décadas de formar parte de la empresa.