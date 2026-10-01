AHMSA aclara salida de Francisco Correa; se jubiló tras 34 años de servicio

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    AHMSA aclara salida de Francisco Correa; se jubiló tras 34 años de servicio
    La acerera difundió una nota para precisar las circunstancias relacionadas con la salida de Francisco Correa. ESPECIAL

La acerera descartó que se tratara de un despido o de una separación relacionada con alguna otra situación

MONCLOVA, COAH.- Francisco Correa dejó su cargo en Altos Hornos de México para jubilarse, después de 34 años de servicio, aclaró la propia acerera mediante una nota emitida para precisar las circunstancias de su retiro.

La aclaración surge luego de que circularan versiones sobre su salida de la empresa, por lo que AHMSA puntualizó que no se trató de un despido ni de una separación relacionada con alguna otra situación, sino de una decisión voluntaria para concluir su etapa laboral y disfrutar de su jubilación.

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Durante sus 34 años dentro de la empresa, Correa se desempeñó, entre otros cargos, como gerente de Seguridad Industrial, trayectoria que AHMSA reconoció por su responsabilidad, honestidad y compromiso con sus funciones.

La empresa destacó además que, durante lo que calificó como los años más complicados de la acerera, Correa continuó desempeñando su trabajo con profesionalismo y dedicación, pese a las condiciones adversas y a las limitaciones de recursos y personal.

Con esta nota aclaratoria, AHMSA señaló que la salida de Francisco Correa tuvo como único motivo su jubilación, luego de más de tres décadas de formar parte de la empresa.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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