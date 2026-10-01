Testigos traumatizados revelan la escalofriante pregunta de Christa Pike tras la fallida ejecución

Los medios de comunicación que presenciaron la fallida ejecución de Christa Pike describieron cómo la asesina levantó la cabeza y preguntó si el dolor era normal después de que se le administrara una segunda dosis del cóctel de fármacos letal. Pike, quien habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, sobrevivió de alguna manera a la doble dosis del potente sedante pentobarbital el miércoles, y los periodistas describieron cómo se desarrolló la fallida ejecución, algo que nunca antes habían visto.

“Le dieron dos rondas, y al final seguía respirando, aunque con dificultad. En un momento dado, levantó la cabeza y miró a su alrededor. Dijo que sentía un ardor y dolor en una zona y preguntó si eso era normal”, declaró Catherine Sweeney de WPLN en una rueda de prensa tras la suspensión de la ejecución.

“NADA DE ESO ERA NORMAL” Pike, de 50 años, fue atada a una camilla en la cámara de ejecución de la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend poco antes de las 7:30 pm CDT, una hora después de que la Corte Suprema revocara la suspensión de su ejecución. “Cuando nos dijeron que nos fuéramos a las 8:53, Christa Pike todavía respiraba. Le administraron dos dosis de pentobarbital, algo que nunca había visto antes; el protocolo indica que deben administrar una segunda dosis si la persona sigue con vida”, relató Sweeney. “Cubrí todas las ejecuciones el año pasado y la mayoría de las de este año; no habíamos visto nada igual.” El protocolo de ejecución de Tennessee estipula que se administre una segunda dosis de jeringas “si el recluso no ha fallecido” tras la primera inyección. Sin embargo, no especifica qué sucede si el sujeto sigue con vida después de la segunda dosis.

Los críticos de la pena de muerte condenaron el uso de inyecciones letales por parte del Departamento Correccional de Tennessee. “El estado de Tennessee ha demostrado al mundo que no se puede confiar en que aplique la pena capital de una manera que preserve la dignidad humana y el estado de derecho. Esto tiene que acabar ya”, declaró Laura Porter, directora ejecutiva de la Campaña Estadounidense para Acabar con la Pena de Muerte, en un comunicado a USA Today. Otros testigos presentes en la prisión de Nashville para presenciar la histórica ejecución recordaron que Pike se quejaba de un dolor punzante en el brazo.